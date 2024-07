ADAC GT Masters Nürburgring 2024: Schumacher-Pole im Jubiläumsrennen

Im ADAC GT Masters-Qualifying am Sonntag machte Vortagessieger David Schumacher (Haupt Racing Team) dort weiter, wo er am Samstag aufhörte. Mit einer neuen Rekordrunde sicherte sich der 22-Jährige die Poleposition und somit die beste Ausgangslage für das Jubiläumsrennen im ADAC GT Masters auf dem Nürburgring.

"Der Sieg am Samstag hat mich noch einmal richtig gepusht. Die Strecke bot extrem gute Bedingungen, wodurch die Zeiten auch nochmal deutlich besser waren als im ersten Zeittraining. Ich freue mich sehr, dass ich die 250. Pole im ADAC GT Masters einfahren konnte. Jetzt wollen wir auch den Sieg im Jubiläums-Rennen holen", sagte Schumacher, der mit dem Vorjahres-Champion Salman Owega einen Mercedes-AMG GT3 pilotiert.

Bei sonnigen Bedingungen und Temperaturen von 16 Grad Celsius begaben sich die Piloten im ADAC GT Masters in das zweite Zeittraining auf dem Nürburgring. Zum Start der Session stand üblicherweise die Aufwärmphase an, um die Pirelli-Reifen auf der 3,629 Kilometer langen Strecke in das ideale Arbeitsfenster zu bringen.

Dies gelang vor allem den Mercedes-AMG Fahrern Jannes Fittje und Schumacher, die beide den erst am Samstag aufgestellten Qualifying-Rekord unterboten. Die Zeit von Schumacher in 1:24.902 Minuten war jedoch das Maß aller Dinge - 0,317 Sekunden schneller als die vorherige Rekordrunde am Samstag. Die Zeit von Fittje reichte am Ende für den zweiten Startplatz.

Die Top-3 komplettierte der Mercedes-AMG GT3 von Elias Seppänen (Landgraf Motorsport). Auf Rang vier platzierte sich der Schweizer Alain Valente im Ferrari 296 GT3 von Emil Frey Racing vor dem Lamborghini Huracan GT3 Evo2 von Simon Connor Primm (Paul Motorsport).

Das 250. Rennen in der Geschichte des ADAC GT Masters sorgt ab 15:10 Uhr für spannende Unterhaltung. Nach der erfolgreichen Premiere des Endurance-Rennens am Samstag folgt im Jubiläumslauf mit einem 40-minütigen Sprint das nächste Debüt. Spannung ist garantiert, denn den Piloten bleibt weniger Zeit als üblich, um sich im Rennen zu behaupten.

Die Live-Übertragung beim Fernsehpartner Sport1 beginnt ab 15:00 Uhr. Zusätzlich ist der Sonntagslauf auch auf dem YouTube-Kanal von ADAC Motorsport im kostenlosen Livestream zu sehen.