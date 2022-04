ADAC GT Masters Oschersleben 2022: Rutronik dominiert auch 2. Training

Audio-Player laden

Das Team Rutronik Racing war beim Auftakt des ADAC GT Masters in Oschersleben auch im zweiten Freien Training am Freitag nicht zu schlagen. Kim-Luis Schramm fuhr am Steuer des Audi R8 LMS GT3 Evo II #27 bei Temperaturen von knapp 15 Grad und wolkenverhangenem Himmel mit 1:23.315 Minuten die schnellste Runde und sorgte damit für einen weiteren Erfolg seines Teams.

Bereits am Vormittag hatte sein Fahrerkollege Dennis Marschall die erste Trainingssession gewonnen und mit 1:22.549 Minuten die Tagesbestzeit erzielt.

Der Lamborghini Huracan GT3 Evo mit der Startnummer 14 vom Team Emil Frey Racing belegte im zweiten Freien Training Platz zwei. Das Fahrer-Duo Konsta Lappalainen und Mick Wishofer verpasste die Spitzenposition mit dem hauchdünnen Rückstand von nur 0,017 Sekunden.

Dritter wurden Jonathan Aberdein und Raffaele Marciello vom Mann-Filter Team Landgraf im Mercedes-AMG GT3 Evo #48. (Ergebnis 2. Freies Training)

Der vierte Platz ging an Emil Frey Racing mit dem Piloten-Duo Jack Aitkenund Albert Costa Balboa im Lamborghini mit der Startnummer 63. Der BMW M4 GT3 #20 von Schubert Motorsport mit Jesse Krohn und Nicky Catsburg belegte den fünften Rang.

Kim-Luis Schramm sagt: "Platz eins in beiden Trainingssessions - wir haben nicht damit gerechnet, dass wir so stark sein werden. Unser Paket passt sehr gut zur Strecke und wir sind mega happy mit dem ersten Tag. Wir hoffen, das Momentum morgen in das Qualifying mitzunehmen und dort auch in der ersten oder zweiten Reihe zu stehen."

