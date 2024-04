ADAC GT Masters Oschersleben 2024: Schumacher-Aus in Führung liegend!

Es war ein nahezu perfektes Wochenende für Landgraf Motorsport: Nachdem Elias Seppänen und Tom Kalender bereits am Samstag in ihrem Mercedes-AMG GT3 in der Motorsport Arena Oschersleben mit Rang zwei auf das Podium fuhren, ging es im zweiten Rennen noch am Sonntag noch eine Stufe weiter nach oben. (Ergebnis)

"Ein unglaubliches Wochenende! Mein erster Rennstart in einem GT3-Fahrzeug und dann direkt ein Sieg. Es hätte nicht besser laufen können", sagt Kalender, nun der jüngste Rennsieger der Geschichte des ADAC GT Masters.

Seppänen freute sich ebenfalls über den erfolgreichen Saisonstart: "Tom hat sich schnell an die Bedingungen in der Serie gewöhnt und einen super Job abgeliefert. Ich bin sehr glücklich und kann die nächsten Rennen kaum erwarten."

Auf dem zweiten Platz kam der Mercedes-AMG von Finn Wiebelhaus und Jannes Fittje vor Michael und Johannes Kapfinger im Porsche 911 GT3 R vom Team Joos ins Ziel.

Zu Beginn des zweiten Saisonlaufs erwischte der Polesetter David Schumacher einen glänzenden Start und hielt die Verfolger hinter sich. Bis zur Rennmitte verwaltete er die Spitzenposition, musste jedoch seinen Mercedes-AMG GT3 vor den Augen seines Teamkollegen Salman Owega (Haupt Racing Team) an der Box frühzeitig mit einem technischen Problem abstellen.

Durch einen perfekt umgesetzten Boxenstopp übernahm der Landgraf-Mercedes-AMG von Seppänen und Kalender die Führung und brachte diese ins Ziel. Wiebelhaus, der zusammen mit Fittje Platz zwei belegte, ließ seiner Freude freien Lauf: "Vor dieser eindrucksvollen Kulisse das Podium zu erreichen, ist ein unglaubliches Erlebnis. Die Atmosphäre an der Strecke war großartig."

Mit einer furiosen Aufholjagd beeindruckten die Kapfinger-Zwillinge, die sich von Startplatz zehn auf den dritten Rang nach vorne kämpften. Auf der vierten Position fanden sich die Vortagessieger Maxime Oosten und Leon Köhler im BMW M4 GT3 von FK Performance wieder.

Platz fünf sicherten sich Benjamin Hites und Tim Zimmermann im Lamborghini Huracan GT3 Evo2 vom Grasser-Racing-Team vor dem Ferrari 296 GT3 von Jean-Luc D'Auria und Alain Valente. Als Siebter überquerten Mike David Ortmann und Denis Bulatov im Aston Martin Vantage GT3 von Walkenhorst Motorsport die Ziellinie.

Dahinter beendeten Alexander Schwarzer und Alexander Fach mit ihrem Porsche 911 GT3 R den Wertungslauf. Der achte Platz bedeutete zugleich auch den Sieg in der Pro-Am-Wertung.

Auf dem neunten Rang gingen Max Reis und Kwanda Mokoena vom Haupt Racing Team im Mercedes-AMG GT3 vor dem Lamborghini Huracan GT3 Evo2 von Simon Connor Primm und Jonas Greif (Paul Motorsport) in die Wertung ein.

Während des Auftaktwochenendes in Oschersleben sorgten die Piloten des ADAC GT Masters für zwei großartige Rennen vor 42.000 Zuschauern. An der Spitze der Fahrermeisterschaft stehen nach zwei Saisonläufen Seppänen und Kalender mit 48 Punkten vor Oosten und Köhler mit 41 Zählern. Auch in der Road to DTM-Wertung liegen Seppänen und Kalender vorne.

Weiter geht es für die Piloten im ADAC GT Masters vom 7. bis 9. Juni auf dem Circuit Zandvoort. Die zweite Veranstaltung findet auf dem Dünenkurs an der niederländischen Nordseeküste im Rahmen der DTM statt.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.