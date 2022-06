ADAC GT Masters passt BoP für Zandvoort an

Audio-Player laden

Das Rennwochenende in Zandvoort hat noch gar nicht begonnen, da hat das ADAC GT Masters bereits die Einstufung in der Balance of Performance angepasst. In der am Donnerstag veröffentlichten BoP-Tabelle hat es drei Fahrzeuge "erwischt".

Der BMW M4 GT3 und der Mercedes-AMG GT3 müssen Gewicht zuladen. Im Falle des M4 sind es fünf Kilogramm, die ins Auto kommen. Bei AMG müssen sogar zehn Kilogramm in den GT3-Renner. Im Vergleich zu Oschersleben, der bisher letzten Strecke vom Typ D, ist der BMW nun 25 Kilo schwerer. Der AMG fährt wieder mit dem Oschersleben-Gewicht.

Gewicht ausladen darf hingegen der Porsche 911 GT3 R. Der Neunelfer verliert in der neuesten BoP-Runde fünf Kilogramm an Gewicht. Verglichen mit dem ADAC-GT-Masters-Saisonauftakt in Oschersleben ist der Porsche nun satte 30 Kilogramm leichter. Alle anderen Werte decken sich mit der ursprünglich für Zandvoort veröffentlichten BoP.

Im ersten Freien Training am Freitagvormittag ging die Bestzeit an den Emil-Frey-Lamborghini #19 (Perera/Rougier). Der beste Mercedes-AMG landete auf der dritten Position, der beste Porsche auf dem sechsten Rang. Die beiden Schubert-BMWs hingegen landeten weit hinten im Feld auf den Plätzen 17 und 19.

Balance of Performance (BoP) ADAC GT Masters Zandvoort

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Ladedruck Bodenfreiheit v/h Lambda Audi R8 LMS GT3 Evo II 1.310 kg

2x 36 mm - 65,5/128 mm 0,91 BMW M4 GT3 1.315 kg

- 2,00-2,76 bar 84,5/83,5 mm 1,10 Lamborghini Huracan GT3 Evo 1.310 kg 2x 39 mm - 70/128 mm 0,89 Mercedes-AMG GT3 1.330 kg

2x 34,5 mm - 81/87 mm 0,92 Porsche 911 GT3 R 1.260 kg 2x 41,5 mm - 70/124 mm 0,88

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.