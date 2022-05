ADAC GT Masters Red Bull Ring 2022: BMW untermauert Favoritenrolle

Audio-Player laden

BMW hat den zweiten Tourstopp des ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring (Samstag und Sonntag ab 12:30 Uhr bei Nitro) mit einer starken Leistung eröffnet. Im ersten Freien Training fuhr BMW-Werksfahrer Nick Catsburg für Schubert Motorsport im BMW M4 GT3 #20 mit 1:28.437 Minuten die schnellste Zeit.

Ergebnis 1. Freies Training

Sein Team- und Markenkollege Ben Green beendete die erste Session hinter dem starken Dries Vanthoor (Audi R8 LMS GT3 Evo II #29) als Dritter. Die ersten zehn Supersportwagen fuhren auf der 4,318 Kilometer langen Strecke Rundenzeiten unter 1:29 Minuten und blieben innerhalb von gut einer halben Sekunde.

Bei Temperaturen von 22 Grad ging es am Freitag ab 10:25 Uhr im ersten Freien Training auf dem Alpenkurs von Beginn an voll zur Sache. Ständig wechselte die Führung, bevor Nick Catsburg, der sich das Cockpit mit BMW-Werskfahrer Jesse Krohn teilt, in Runde 14 die Bestzeit erzielte.

Mit dem minimalen Rückstand von 0,031 Sekunden wurde die Besatzung mit Spitzenreiter Jusuf Owega und Dries Vanthoor vom Team Land-Motorsport Zweiter. Die starke Leistung von BMW komplettierten Ben Green und Niklas Krütten auf Rang drei.

McLaren feierte ein gelungenes Comeback in der Deutschen GT-Meisterschaft. Beim Gaststart von JP Motorsport steuerten der ehemalige Formel-1-Pilot Christian Klien und Dennis Lind den McLaren 720S GT3 mit der Startnummer 88 auf Rang zehn.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.