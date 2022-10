ADAC GT Masters-Rennsieger tritt mit 26 Jahren zurück

Audio-Player laden

Der frühere Rennsieger des ADAC GT Masters, Ricky Collard, hat überraschend sein Karriereende verkündet. Collard gewann im Jahr 2017 als BMW-Junior gemeinsam mit Philipp Eng das zweite Rennen bei Saisonauftakt in Oschersleben auf einem Schnitzer-M6. Er fuhr allerdings nur drei Wochenenden, bevor Nick Catsburg den Rest der Saison bestritt.

"Ich habe in meiner Karriere viel erreicht, aber bin glücklich mit meinem Leben außerhalb des Motorsports", sagt er gegenüber unserem Schwesterportal 'Autosport'. "Ich bin sehr dankbar, diesen Lebensstil gelebt haben zu dürfen. Ich bin gegen einige der Besten im Kart, der britischen Formel 3 und im GT-Sport gefahren."

Er spricht auf seine vielversprechende Juniorkarriere an: 2015 wurde er Zweiter der britischen Formel-4-Meisterschaft hinter dem heutigen McLaren-Formel-1-Fahrer Lando Norris. Dabei schlug er unter anderem den heutigen IndyCar-Star Colton Herta. Ein Jahr später wurde er zweiter in der britischen Formel-3-Meisterschaft, bevor ihn BMW holte.

Das ADAC GT Masters 2017 lief vielversprechend, neben dem Sieg holte Collard und Eng noch ein weiteres Podium auf dem Red Bull Ring und zwei fünfte Platze. Und das in einem der härtesten Jahre überhaupt in der Deutschen GT-Meisterschaft. Doch ab dem Aus bei Schnitzer ging es mit der Karriere Collards steil bergab.

Zuletzt fuhr Ricky Collard in der britischen Tourenwagen-Meisterschaft Foto: Motorsport Images

In der Saison 2022 versuchte er noch einmal eine komplette Saison in der BTCC auf einem Toyota GR Corolla, musste aber erstmals in seiner Karriere einen Fronttriebler fahren. So wurde er 16. in der Meisterschaft mit einem vierten Platz in Snetterton als persönlicher Bestleistung.

"Ich hatte sehr viel Spaß, aber jetzt möchte ich mich außerhalb des Motorsports finden. Ich habe ein One-Way-Ticket nach Australien und eine Familie", sagt er. "Es gibt im Leben deutlich mehr als Rennautos. Viele meiner Freunde haben mich unterstützt und ihre Wochenenden für mich geopfert. Einer von ihnen ist heute DJ. Ich würde ihm jetzt gerne helfen."

Collards Rücktritt ging beim Finale der BTCC ein wenig unter. Während Tom Ingram seine erste Meisterschaft feierte, verabschiedete sich der britische Tourenwagensport von seiner Legende Jason Plato, der zwischen 1997 und 2022 insgesamt 97 Siege in über 600 Rennen geholt hat.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.