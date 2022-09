ADAC GT Masters Sachsenring 2022: ZVO nutzt Mamba-Verbremser eiskalt

Audio-Player laden

Mercedes-AMG wird seiner Favoritenrolle beim ADAC GT Masters auf dem Sachsenring gerecht: Im Samstagsrennen darf sich die Sternmarke über einen Doppelsieg freuen. Doch auf Platz eins kam nicht der Landgraf-AMG #48 (Marciello/Juncadella) ins Ziel, sondern der ZVO-Mercedes #4 (Gounon/Schiller).

Raffaele Marciello, im Qualifying am Samstagmorgen noch auf Poleposition gefahren, stellte sich am Start selbst ein Bein: Der Italiener verbremste sich in der ersten Kurve, was Fabian Schiller sofort ausnutzte, um in Führung zu gehen. Danach war die Sache erledigt: Marciello übte zwar Druck aus und agierte mehrfach am Limit.

Doch einen Weg vorbei an seinen Markenkollegen fand er nicht. Nach dem Stopp und dem fälligen Fahrerwechsel führte Jules Gounon die Entscheidung herbei: Der Franzose brachte rund drei Sekunden zwischen sich und Dani Juncadella, die er bis ins Ziel verwaltete. Einsamer Dritter wurden Dennis Marschall und Kim-Luis Schramm im Rutronik-Audi #27.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.