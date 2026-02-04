Zum Hauptinhalt springen

ADAC GT Masters

ADAC GT Masters: Sandro und Juliano Holzem geben Zukunftspläne bekannt

Konstanz bei den rennfahrenden Zwillingen: Sandro und Juliano Holzem werden auch 2026 mit einem BMW von Schubert im ADAC GT Masters antreten

ADAC Motorsport
Veröffentlicht:
ADAC GT Masters: Sandro und Juliano Holzem geben Zukunftspläne bekannt

Juliano und Sandro Holzem

Foto: ADAC Motorsport

Die Zwillinge Sandro und Juliano Holzem werden auch 2026 wieder im ADAC GT Masters an den Start gehen. Sie treten erneut mit Schubert Motorsport im BMW M4 GT3 Evo an.

Schubert Motorsport feierte 2025 die Teammeisterschaft und blickt auf eine lange und erfolgreiche Historie im ADAC GT Masters zurück. Bereits 13 Siege und acht Polepositions erzielte die Mannschaft aus Oschersleben. In der abgelaufenen Saison belegten sie Rang fünf der Teammeisterschaft.

Diese Platzierung gelang auch den Zwillingen Sandro und Juliano Holzem in der Fahrerwertung der GT3-Nachwuchsliga des ADAC. Mit zwei dritten und einem zweiten Platz sprang das Brüder-Paar 2025 mehrfach aufs Podium und startete in zwei Rennen aus der ersten Reihe.

"Unsere Erwartungen sind klar: Wir wollen die Meisterschaft gewinnen und damit in der zwanzigsten Saison des ADAC GT Masters nach langer Zeit endlich wieder einen Fahrertitel im BMW holen", erklärt Juliano Holzem.

"Wir haben uns in der gemeinsamen Arbeit mit Schubert Motorsport in der vergangenen Saison stetig gesteigert und eine wirkliche Vertrauensbasis aufgebaut. In den letzten Rennen waren wir eines der schnellsten Autos und genau daran möchten wir anknüpfen und die starke Zusammenarbeit noch erfolgreicher weiterführen."

Der Saisonauftakt findet für das Duo vom 24. bis 26. April auf dem Red-Bull-Ring im Rahmen der DTM statt.

