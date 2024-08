ADAC GT Masters Spa 2024: Seppänen mit neuer Rekordrunde

Elias Seppänen vom Team Landgraf Motorsport ist perfekt in die zweite Saisonhälfte des ADAC GT Masters gestartet: Auf dem Circuit de Spa-Francorchamps erzielte er in 2:15.923 Minuten nicht nur die Bestzeit, sondern unterbot auch den von Bernd Schneider im Jahr 2015 in der Serie aufgestellten Qualifying-Rekord um 2,581 Sekunden. (Ergebnis)

"Ich bin mega happy über meine zweite Poleposition in dieser Saison. Es war eine klasse Runde und das Auto lief einfach super. Beim Start am Samstag gilt es vor allem, sauber aus der La Source zu kommen, um viel Schwung mit auf die Gerade zu bringen", sagt Seppänen nach dem Qualifying, der sich den Mercedes-AMG GT3 mit seinem Teamkollegen Tom Kalender teilt.

Am Freitagnachmittag begaben sich die Piloten des ADAC GT Masters bei trockenen Bedingungen in ihr Zeittraining für den siebten Meisterschaftslauf. Zu Beginn wechselten sich Sandro Holzem im Audi R8 LMS GT3 Evo2 und der Aston Martin-Pilot Chandler Hull an der Spitze ab.

Zur Mitte des Qualifyings gelang es Simon Connor Prim (Großschirma) im Lamborghini Huracan GT3 Evo2 von Paul Motorsport, die Rekordrunde aus der Saison 2015 erstmals zu toppen. Im weiteren Verlauf verbesserten sich die Zeiten an der Spitze mehrmals und die Spannung stieg.

Letztendlich war es der Vorjahresmeister Seppänen, der die beste Runde erwischte und das Endurance-Rennen von der Pole bestreitet. Rang zwei ging an den Ferrari 296 GT3 von Emil Frey Racing, den die beiden Schweizer Alain Valente und Jean-Luc D'Auria pilotieren. Die Top-3 komplettierten Benjamin Hites und Tim Zimmermann im Lamborghini Huracán GT3 Evo2 vom Grasser Racing Team.

Der zweite Mercedes-AMG GT3 von Jannes Fittje und Finn Wiebelhaus (Haupt Racing Team) platzierte sich auf der vierten Position vor dem Schweizer Alexander Fach und Alexander Schwarzer im Porsche 911 GT3 R von Fach Auto Tech.

Am morgigen Samstag findet im ADAC GT Masters zum zweiten Mal ein Endurance-Rennen über 80 Minuten statt. Der Start auf dem belgischen Kultkurs erfolgt um 11:05 Uhr und ist beim Fernsehpartner Sport1 im deutschen Free-TV live zu sehen.

Zudem läuft das siebte Saisonrennen auch auf dem YouTube-Kanal des ADAC Motorsport im kostenlosen Livestream mit deutschem und englischem Kommentar unter youtube.com/@ADACMotorsports.