ADAC GT Masters Spielberg 2024: Reis mit Premieren-Pole

Auf den letzten Metern sicherte sich das Haupt Racing Team in einem spektakulären ersten Qualifying die Doppel-Pole für das ADAC GT Masters Rennen am Samstag auf dem Red Bull Ring. Mit einer Zeit von 1:35.798 Minuten lieferte Max Reis auf seiner letzten schnellen Runde die Bestzeit, durch die er um 15:15 Uhr im Mercedes-AMG GT3 von der Spitzenposition in den neunten Saisonlauf startet. (Ergebnis)

Für den 17-Jährigen, der sich den Mercedes-AMG mit Kwanda Mokoena teilt, war es ein besonderes Erlebnis: "Ich freue mich riesig über meine erste Pole im ADAC GT Masters. Auf der finalen Runde wusste ich, dass ich jetzt alles geben muss. Am Ende hat alles gepasst. Es fühlt sich großartig an." Rang zwei ging an seinen 18-jährigen Teamkollegen Finn Wiebelhaus.

Am frühen Samstagmorgen erlebten die Zuschauer auf dem 4,318 Kilometer langen Kurs im österreichischen Spielberg ein spannendes Qualifying. Bei einer niedrigen Asphalttemperatur von sechs Grad Celsius begaben sich die Piloten auf die Strecke, um ein Gefühl für die Bedingungen zu bekommen.

Im ersten Viertel der Session setzte der Schweizer Jean-Luc D'Auria im Ferrari 296 GT3 von Emil Frey Racing die erste Bestmarke, die lange Zeit nach der ersten Startposition aussah. Kurz vor Schluss berührte jedoch der Lamborghini Huracan GT3 Evo2 des Chilenen Benjamin Hites den BMW M4 GT3 von Pedro Ebrahim (FK Performance). Ebrahim drehte sich dadurch ins Kiesbett und löste damit eine Unterbrechung aus.

Reis nutzte die Gelegenheit kurz vor dem Ende der Session, um genau wie Wiebelhaus auf Regenreifen zu wechseln. Dies erwies sich als Geniestreich. Beide verbesserten ihre Zeit noch einmal wesentlich und sorgten für ein erfolgreiches Team-Ergebnis.

Den dritten Rang behauptete D'Auria vor dem österreichischen Lokalmatador Max Hofer im Audi R8 LMS GT3 Evo2 von Wolf-Racing auf Position vier. Komplettiert wurden die Top-5 vom Litauer Jonas Karklys (Team Engstler) in einem weiteren Audi.

Weniger erfolgreich lief das Qualifying für die Titelkandidaten: Die Zweitplatzierten der Meisterschaft Leon Köhler und Maxime Oosten (FK Performance) im BMW M4 GT3 landeten auf der zehnten Position vor den aktuellen Tabellenführern Elias Seppänen und Tom Kalenderim Mercedes-AMG GT3 von Landgraf Motorsport.

Das Rennen am Samstagnachmittag überträgt Fernsehpartner Sport1 ab 15 Uhr live im deutschen Free-TV. Zudem läuft der Meisterschaftslauf auf dem kostenlosen YouTube-Kanal von ADAC Motorsport youtube.com/@ADACMotorsports in deutscher und englischer Sprache.