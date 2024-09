ADAC GT Masters Spielberg 2024: Seppänen nach Pole weiter auf Titelkurs

Im zweiten Qualifying des ADAC GT Masters auf dem Red-Bull-Ring zeigte sich der Tabellenführer Elias Seppänen im Mercedes-AMG GT3 von Landgraf Motorsport in Bestform. Für den 20-Jährigen, der sich sein Fahrzeug mit Tom Kalender teilt, war es bereits die dritte Poleposition in der Saison 2024.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich mir erneut die Pole sichern konnte. Außerdem haben wir wieder drei Punkte mitgenommen, was im Titelrennen natürlich sehr wichtig ist", sagt Seppänen. Hinter ihm platzierte sich der Ferrari 296 GT3 der beiden Schweizer Alain Valente und Jean-Luc D'Auria (Emil Frey). Rang drei belegten Maxime Oosten und Leon Köhler von FK Performance. Das BMW-Duo als Tabellenzweiter steht somit direkt hinter den aktuellen Spitzenreitern in der Startaufstellung.

Bei trockenen Bedingungen startete das zweite Qualifying am Sonntagmorgen auf dem österreichischen Traditionskurs in der Steiermark. Mit zehn Grad Celsius war die Streckentemperatur fast doppelt so hoch wie noch im ersten Zeittraining am Samstag. Durch die Verbesserung der Asphaltverhältnisse konnten die Piloten den Pirelli-Reifen schneller in ein optimales Arbeitsfenster bringen.

Dies bewies Alexander Schwarzer im Porsche 911 GT3 R von Fach zur Halbzeit, indem er die Bestzeit aus dem ersten Qualifying mit rund drei Sekunden deutlich unterbot. Bei noch sieben verbleibenden Minuten entbrannte ein spannender Kampf um die Poleposition. Am Ende war es Seppänen, der den 4,318 Kilometer Kurs in 1:28,764 Minuten am schnellsten umrundete und sich die Qualifyings-Bestzeit erzielte.

Für die daheimgebliebenen Fans des ADAC GT Masters überträgt Fernsehpartner Sport1 die gesamte Action des zehnten Saisonlaufs ab 15 Uhr live im deutschen Free-TV. Zudem ist das Rennen auf dem kostenlosen YouTube-Kanal von ADAC Motorsport auf deutschem und englischem Kommentar zu sehen.