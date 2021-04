ADAC GT Masters Test 2021 in Oschersleben: Livestream und alle Infos

Die Motoren dröhnen wieder: Das ADAC GT Masters, die Internationale Deutsche GT-Meisterschaft des DMSB, beginnt am Dienstagmittag mit den Testfahrten in der Motorsport Arena Oschersleben. Rund 30 GT3-Boliden werden zu den Testfahrten erwartet.

Die gute Nachricht: Es wird von den Testfahrten am Dienstagnachmittag wie im Vorjahr eine Sondersendung von 'PS on Air' am Dienstag um 16:40 Uhr geben. Der Livestream kann auf 'Motorsport-Total.com' verfolgt werden.

Im Rahmen der Testfahrten, an denen auch die GT4 Germany, TCR Germany und Formel 4 teilnehmen, wird es die übliche Pressekonferenz des ADAC am Dienstag um 12 Uhr geben. Auch diese kann im Livestream auf 'Motorsport-Total.com' verfolgt werden.

Es sprechen (Noch-) ADAC-Präsident Hermann Tomczyk, der im Mai altersbedingt aus seinem Amt ausscheiden wird, ADAC-Vorstand Lars Soutschka und ADAC-Motorsportleiter Thomas Voss. Außerdem wird der neue TV-Partner Nitro sich mit Senderchef Oliver Schablitzki und Frank Robens, dem Leiter Programmbereich Sport der Mediengruppe RTL vorstellen.

Zeitplan Testfahrten in Oschersleben

Auf der Strecke geht es am Dienstag und Mittwoch hoch her. Zu folgenden Zeiten steht die Strecke dem ADAC GT Masters offen:

Dienstag, 20 April

13:05 - 14:05 Uhr: Sitzung 1

15:15 - 15:35 Uhr: Sitzung 2

Mittwoch, 21. April

08:00 - 10:00 Uhr: Sitzung 3

12:35 - 13:35 Uhr: Sitzung 4

14:45 - 16:20 Uhr: Sitzung 5

Abwechselnd mit dem ADAC GT Masters absolviert die GT4 Germany ihre Testfahrten. TCR Germany und Formel 4 fahren am Montag und Dienstagvormittag.

Teilnehmerliste Testfahrten ADAC GT Masters 2021

Ein Feld von ungefähr 30 Autos ist gemeldet. Die genaue Anzahl der Fahrzeuge wechselt aufgrund kurzfristiger Zu- und Absagen; noch am Montag sind Informationen von 'Motorsport.com' zufolge nicht weniger als drei Autos zurückgekehrt, die ursprünglich abgesagt hatten. Eine endgültige Starterliste gibt es am Dienstagvormittag.

Balance of Performance Testfahrten ADAC GT Masters 2021

Die Balance of Performance muss das ADAC GT Masters nicht selbst erstellen. Anders als beispielsweise die DTM vertraut der ADAC auf die Einstufungen durch die GT3-Mutterorganisation SRO. Oschersleben ist eine Strecke vom Typ D und damit in derselben Kategorie wie beispielsweise Brands Hatch und Nürburgring-Sprintstrecke eingeordnet.

Audi R8 LMS

Mindestgewicht: 1.320 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x40 Millimeter

Bodenfreiheit vorne/hinten: 65,5/128 Millimeter

Lambda: 0,91

BMW M6 GT3

Mindestgewicht: 1.305 Kilogramm

Ladedruck: 1,65-1,98 bar

Bodenfreiheit vorne/hinten: 93/93 Millimeter

Lambda: 0,91

Corvette C7 GT3-R

Mindestgewicht: 1.320 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 1x52 Millimeter

Bodenfreiheit vorne/hinten: 65/72 Millimeter

Lambda: 0,88

Honda NSX GT3

Mindestgewicht: 1.305 Kilogramm

Ladedruck: 1,87-2,00 bar

Bodenfreiheit vorne/hinten: 66/66 Millimeter

Lambda: 0,88

Lamborghini Huracan GT3

Mindestgewicht: 1.325 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x39 Millimeter

Bodenfreiheit vorne/hinten: 65,5/128 Millimeter

Lambda: 0,89

Mercedes-AMG GT3

Mindestgewicht: 1.330 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x34,5 Millimeter

Bodenfreiheit vorne/hinten: 81/87 Millimeter

Lambda: 0,92

Porsche 911 GT3 R

Mindestgewicht: 1.280 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x41,5 Millimeter

Bodenfreiheit vorne/hinten: 70/124 Millimeter

Lambda: 0,88

Zuschauer

Aufgrund der weiter grassierenden COVID-19-Pandemie sind Zuschauer zu den Testfahrten des ADAC GT Masters 2021 in Oschersleben nicht zugelassen.

Wettervorhersage, Stand: 19. April

Für den notorisch kühlen April 2021 trifft es das ADAC GT Masters gut. Nachdem die Fahrer beim Finale im November 2020 an selbiger Stelle im morgendlichen Qualifying mit Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt klarkommen mussten, sind die sieben Grad am Mittwochmorgen wohl gut zu verkraften.

Ansonsten wird es an beiden Tagen zweistellig werden mit Höchstwerten von 16 Grad. Durch die Sonne, die in der zweiten Aprilhälfte bereits relativ hoch am Himmel steht, sollte auch der Asphalt gut Temperatur bekommen. Am Dienstag wird es recht windstill sein mit einer leichten Brise aus nördlicher Richtung. Am Mittwoch frischt er auf, wenn er auf Nordwest dreht.

Premieren, Debütanten und Rückkehrer

Seinen ersten Auftritt feiert in Oschersleben der Honda NSX GT3 Evo, der von Fugel Sport eingesetzt wird. Gespannt sein darf man auch auf das Comeback von Phoenix Racing: Die Erfolgsmannschaft aus der Eifel setzt erstmals seit 2018 wieder einen Audi R8 LMS im ADAC GT Masters ein.

Ebenfalls zurück ist Jules Gounon, der Champion von 2017. Der Mercedes-AMG-Werksfahrer bestreitet seine ersten Testkilometer für das Team Zakspeed. Und Mathieu Jaminet, Meister von 2018, wurde erst am Montagabend als neuer Fahrer beim Titelverteidiger SSR Performance vorgestellt.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.