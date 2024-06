ADAC GT Masters Zandvoort 2024: Oosten/Köhler triumphieren am Sonntag

Spannung über die volle Distanz: In einem ereignisreichen vierten Meisterschaftslauf des ADAC GT Masters fuhren der Niederländer Maxime Oosten und Leon Köhler im BMW M4 GT3 von FK Performance Motorsport auf dem Circuit Zandvoort zu ihrem zweiten Saisonsieg.

"Vor heimischer Kulisse zu gewinnen, ist ein fantastisches Erlebnis. Dazu konnten wir den Rückstand auf die Tabellenführer verkürzen. Ich bin mega happy", sagt Lokalmatador Oosten nach dem Sieg am Sonntag. Auch Köhler zeigt sich begeistert: "Ein perfekter Abschluss. Nach den Schwierigkeiten zu Beginn des Wochenendes freue ich mich über diesen Erfolg umso mehr."

Auf dem zweiten Platz landeten Alexander Fach und Alexander Schwarzer im Porsche 911 GT3 R von Fach Auto Tech, die damit auch die Pro-Am-Wertung gewannen. Im Mercedes-AMG GT3 vom Haupt Racing Team belegten David Schumacher und Salman Owega den dritten Gesamtrang und Platz zwei im Silver-Cup. Für Schumacher war es an seinem zweiten Wochenende in der Rennserie die erste Podiumsplatzierung.

Das vierte Saisonrennen auf dem 4,259 Kilometern im Norden Hollands lieferte Rennaction pur. Nach einer Safety-Car-Phase zu Beginn sprach die Rennleitung einige Strafen aus, die für eine neue Reihenfolge in der Spitzengruppe sorgte. Einer der Leidtragenden war der Polesetter Simon Connor Primm im Lamborghini Huracan GT3 Evo2, der aufgrund eines Fehlstarts eine Penalty-Lap absolvieren musste.

Der neue Führende hieß Mike David Ortmann im Aston Martin Vantage GT3, der sich jedoch kurz vor dem öffnenden Boxenstopp-Fenster einem Angriff von Oosten geschlagen geben musste. Danach übernahm Köhler das Steuer des führenden BMW M4 GT3 und brachte den Sieg sicher ins Ziel.

Einen großen Satz nach vorne machten Fach und Schwarzer, die sich vom zwölften Platz auf den Silberrang vorarbeiteten. Für Schwarzer ist das Resultat ein besonderes Highlight: "Ich bin völlig überwältigt. Als ich am Kommandostand sah, dass wir so weit vorne liegen, war ich total nervös. Die Freude nach der Zieldurchfahrt war riesig."

Schumacher und Titelverteidiger Owega komplettierten das Podium. Das Duo fiel durch eine Strafe nach dem Start bis auf die achte Position zurück, arbeitete sich danach aber nach vorn. "Durch die Strafe haben wir einige Plätze verloren, die wir uns im weiteren Rennverlauf zum Großteil zurück erkämpfen konnten. Natürlich wären wir gerne weiter vorne angekommen, aber am Ende können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein", berichtet Schumacher.

Auf dem vierten Platz gingen die Kapfinger-Zwillinge Johannes und Michael mit ihrem Porsche 911 GT3 R vom Team Joos by TwinBusch in die Wertung ein. Im Silver-Cup bedeutete dies die dritte Position. Ortmann und Denis Bulatov belegten in ihrem Aston Martin Vantage GT3 von Walkenhorst Motorsport den fünften Platz.

Jannes Fittje und Finn Wiebelhaus im Mercedes-AMG GT3 vom Haupt Racing Team erreichten den sechsten Platz, gefolgt von Jean-Luc D'Auria und Alain Valente im Ferrari 296 GT3 von Emil Frey Racing. Als achtbestes Fahrerduo ordneten sich die Samstagssieger Tom Kalender und Elias Seppänen von Landgraf Motorsport in einem weiteren Mercedes-AMG GT3 in die Rangliste ein.

Eduardo Coseteng und Grégory de Sybourg vom FK Performance Motorsport beanspruchten im BMW M4 GT3 den neunten Platz. Dahinter beendeten Benjamin Hites und Tim Zimmermann in einem Lamborghini Huracan GT3 Evo2 vom Grasser Racing Team das Rennen auf dem zehnten Platz.

Nach vier Meisterschaftsläufen führen Tom Kalender und Elias Seppänen die Tabelle mit 84 Punkten vor Maxime Oosten und Leon Köhler mit 77 Zählern an. Vom 12. bis 14. Juli geht es für die Piloten zur dritten Saisonstation an den Nürburgring. In der Eifel sucht das ADAC GT Masters seinen Halbzeitmeister.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.