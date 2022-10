ADAC GT4 Germany Hockenheim 2022: Perfekte Ausgangslage für Prosport

Audio-Player laden

Perfekte Ausgangslage für Hugo Sasse und Mike David Ortmann (Prosport Racing) im Sonntagsrennen der ADAC GT4 Germany auf dem Hockenheimring. Sasse fuhr in der Qualifikation mit 1:46.386 Minuten Bestzeit und sicherte sich somit Startplatz eins.

"Ich habe die Runde wirklich perfekt getroffen und bin natürlich mega zufrieden", so der Aston Martin Vantage GT4-Pilot. "Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal abgeliefert und wollen im Rennen versuchen, den ersten Platz zu halten. Wir haben einen super Rennspeed und wollen dann die Meisterschaft nach Hause fahren.

Sasse wurde auch mit dem Poleposition-Award ausgezeichnet und bekam ein hochwertiges Paar Ski überreicht. "Ich warte schon seit drei Jahren darauf, dass es Ski als Präsent gibt, wenn ich eine Poleposition hole. Mit meiner vierten Pole hat das nun endlich geklappt", strahlte er.

Auf Platz zwei in der Qualifikation kam mit einem Rückstand von 0,166 Sekunden der Aston Martin von Tom Wood und William Tregurtha (Racing One), den Wood in der Qualifikation pilotierte. Dritte wurden Lukas Schreier und Finn Zulauf (W&S Motorsport), die im Porsche 718 Cayman GT4 0,216 Sekunden zurücklagen. Die Top 5 komplettierten Max Kronberg und Hendrik Still (W&S Motorsport) in einem weiteren Porsche vor Lennart Marioneck und Erik Janis (RTR Projects) im KTM X-Bow GT4.

Die in der Tabelle zweitplatzierten Ben Dörr und Romain Leroux (Dörr Motorsport) belegten im Aston Martin Rang acht. Die Ausgangslage in Bezug auf den Titelkampf ist klar. Dörr/Leroux müssen das Rennen gewinnen und gleichzeitig hoffen, dass Sasse/Ortmann keine Punkte einfahren. Nur so könnten sie die Tabellenführer noch von der Spitze verdrängen.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.