Aitkens ungewöhnliche Kombination: ADAC GT Masters und Formel 1

Neueinsteiger im ADAC GT Masters und offizieller Reservefahrer für Williams Racing in der Formel 1: Jack Aitken scheut keine Herausforderungen. In der Deutschen GT-Meisterschaft startet er mit dem Team Emil Frey Racing in die neue Saison. Der 26-Jährige teilt sich das Cockpit eines Lamborghini Huracan GT3 Evo mit Lamborghini-Werksfahrer Albert Costa.

Bereits seit 2020 gehört der britisch-koreanische Pilot zur Williams -amilie. Für die anstehende Saison wurde der Vertrag mit dem Team in der Königsklasse nun verlängert. Aitken wird Williams Racing weiterhin bei ausgewählten Grand-Prix-Wochenenden an der Strecke sowie im Simulator unterstützen, wo er bereits eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Rennwagens spielt.

Jack Aitken gehört seit 2020 zur Williams Familie, 2022 debütiert er nach einer Saison GT-World-Challenge (GTWC) Europe im ADAC GT Masters. "Die Formel 1 ist nach wie vor der Höhepunkt des weltweiten Motorsports, und ich freue mich, in diesem für den Sport so wichtigen Jahr weiterhin für Williams Racing zu fahren und meinen Beitrag zu leisten."

"Ich habe das Glück, eine großartige Beziehung zu Alex [Albon] und Nicky [Nicholas Latifi] zu haben, also freue ich mich darauf, sie dieses Jahr zu unterstützen, und natürlich bin ich bereit, ins Auto zu springen, wann immer es nötig ist", so Aitken.

Emil Frey Racing setzt im ADAC GT Masters 2022 insgesamt drei Lamborghini Huracan GT3 Evo ein. Die Saison startet vom 22. bis 24. April in der Motorsport Arena Oschersleben, alle Rennen werden beim TV-Sender NITRO samstags und sonntags jeweils ab 12:30 Uhr live übertragen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.