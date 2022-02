Allied-Racing mit ausgedehntem Test: Drei Tage für Sturm und Müller

Audio-Player laden

Drei Tage lang hat Allied-Racing, das neue Team im ADAC GT Masters, mit Joel Sturm auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet getestet. Das Team wird in diesem Jahr seine Premiere in der Deutschen GT-Meisterschaft feiern.

Bei dem dreitägigen Test standen vor allem Set-up-Arbeiten auf dem Programm. Informationen von 'Motorsport.com Deutschland' zufolge waren zwei Porsche 911 GT3 R im Einsatz - ein Fahrzeug für die GT-World-Challenge (GTWC) Europe und eines für das ADAC GT Masters.

Auf einem Fahrzeug saßen die GTWC-Piloten Dominik Fischli und Patrik Matthiesen, die im Endurance-Cup mit Joel Sturm bestreiten. Den anderen Boliden steuerten Sturm und Sven Müller. Allied-Racing ist Ende des vergangenen Jahres in den Besitz eines zweiten 911 GT3 R für das ADAC GT Masters gekommen.

"Es war ein sehr erfolgreicher Test für uns. Wir haben viel am Auto ausprobiert und das Auto mittlerweile sehr gut verstanden. Ich denke, wir sind sehr gut gewappnet für dieses Jahr im ADAC GT Masters", sagt Joel Sturm gegenüber 'Motorsport.com Deutschland'.

Die wichtigste Erkenntnis des 20-Jährigen: "Sven und ich sind auf einem sehr guten und ähnlichen Level, auch vom Speed her. Unser Fahrstil ist relativ ähnlich und wir kommen beide mit demselben Set-up klar. Das passt sehr gut." Sturm fuhr bereits die 3-Stunden-Rennen am Nürburgring und in Barcelona für Allied-Racing an der Seite von Julien Apotheloz und Bastian Buus.

Für einen Wintertest in Südfrankreich lief es gut, Allied-Racing erlebte zwei wolkenlose Tage. Erst am Abschlusstag setzte nachmittags Nieselregen ein, der das Testprogramm ein wenig abkürzte. Geplante Longruns mussten auf weitere Tests verschoben werden. Allied-Racing wird in Imola testen und noch einmal in Le Castellet im Rahmen der offiziellen GTWC-Testfahrten im März.

Mit Bildmaterial von Joel Sturm.