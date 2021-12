Allied-Racing steigt 2022 mit Porsche in die Deutsche GT-Meisterschaft ein

Ein weiterer Neuzugang in der Deutschen GT-Meisterschaft: Das Team Allied-Racing steigt 2022 in das ADAC GT Masters ein und wird einen Porsche 911 GT3 R einsetzen. Das Team war bisher vor allem aus der GT4 Germany bekannt, wo es 2020 sowohl die Fahrer- als auch die Teamwertung gewann.

"In dieser Saison haben wir in der GT-World-Series ein Lehrjahr absolviert. Das ist abgeschlossen und nun wollen wir im ADAC GT Masters angreifen", sagt Teamchef Jan Kasperlik. "Wir freuen uns auf diese neue Herausforderung und wollen gleich im ersten Jahr ganz vorne mitfahren."

Als erster Fahrer für die deutsche GT-Meisterschaft steht Nachwuchspilot Joel Sturm fest. Der Pilot aus Brühl wird seit 2020 von Allied gefördert und gewann seitdem mit der Mannschaft Rennen in der GT4 Germany und der GT4 European Series. 2021 absolvierte Sturm zudem erste Einsätze im GT3-Porsche des Rennstalls.

"Joel war für mich in diesem Jahr der wohl schnellste GT4-Pilot in Europa", ist Kasperlik überzeugt. "Daher folgt jetzt der Aufstieg in das ADAC GT Masters, das für ihn als jungen deutschen Fahrer und seine Partner die ideale Rennserie ist. Wir wollen mit Joel um den Titel in der Pirelli-Junior-Wertung kämpfen."

"Wir haben hochgesteckte Ziele und wollen mindestens in die Top 10 fahren. Dank der GT4 Germany bin ich sehr gut vorbereitet: Ich kenne schon alle Strecken und das harte Racing war eine sehr gute Schule für das ADAC GT Masters."

Neben der Deutschen GT-Meisterschaft wird sich Allied mit vier neuen Porsche 718 Cayman GT4 auch weiter in der GT4 Germany engagieren. Durch ein weiteres Programm im deutschen Porsche-Carrera-Cup nutzt Allied Racing die Plattform des ADAC GT Masters in seiner ganzen Vielfalt und setzt in drei Serien insgesamt sieben Porsche-Rennfahrzeuge ein.

