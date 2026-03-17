Aston Martin kehrt mit Comtoyou in das ADAC GT Masters zurück

Neuzugang im ADAC GT Masters: Das belgische Team Comtoyou Racing wird ab der Saison 2026 einen Aston Martin Vantage GT3 einsetzen. Gefahren wird der Supersportwagen der britischen Kultmarke Aston Martin von Jamie Day und Baudouin Detout. Am Red Bull Ring können die Fans den Aston Martin Vantage GT3 beim Saisonstart des ADAC GT Masters vom 24. bis 26. April erstmals live sehen.

Comtoyou Racing ist bereits seit 2025 in der DTM aktiv und startet nun auch im ADAC GT Masters durch. Ziel ist die Erschaffung eines Juniorteams im Sinne der "Road-to-DTM", in dem Nachwuchspiloten die Möglichkeit bekommen sollen, sich zum ganzheitlichen Rennfahrer zu entwickeln und für den Aufstieg in die DTM zu beweisen. Gleiches gilt auch für junge und talentierte Mechaniker und Ingenieure, die im ADAC GT Masters ihre Fähigkeiten demonstrieren und sich so für eine Stelle im DTM-Team qualifizieren können.

Jamie Day ist kein Rookie mehr im ADAC GT Masters. Der Brite mit Wohnsitz in Dubai trat bereits 2024 als Gaststarter in Spa-Francorchamps an. Im gleichen Jahr überzeugte er als Sieger der Aston Martin Racing Academy. In der abgelaufenen Saison war er schon mit Comtoyou Racing unterwegs und sammelte in verschiedenen Rennserien Erfahrung und erste Erfolge.

Baudouin Detout und Jamie Day werden den Aston Martin Vantage GT3 mit Startnummer 39 steuern Foto: ADAC Motorsport

Teamkollege Baudouin Detout feiert 2026 sein Debüt im ADAC GT Masters. Der Franzose startete seine Karriere im Motocross und wechselte danach in den nationalen und schließlich europäischen GT-Sport. In der Vergangenheit teilten sich die beiden Youngster bereits das Cockpit.

"Ich freue mich sehr darauf, im ADAC GT Masters an der Seite von Jamie Day zu fahren, den ich gut kenne", sagt Detout. "Er ist ein talentierter und erfahrener Fahrer und ich bin überzeugt, dass wir ein starkes Duo bilden werden, um Comtoyou Racing und AMR in dieser echten Talentschmiede für die DTM zu vertreten."

Mit den beiden Talenten verfolgt Comtoyou Racing-Teamchef François Verbist die Strategie, jungen Fahrern mit großem Potenzial den Einstieg in den GT3-Sport zu ermöglichen und sie für den Aufstieg in andere Rennserien vorzubereiten. Diese war in der Vergangenheit bereits erfolgreich und soll nun auch im DTM-Umfeld gelingen.

"Im ADAC GT Masters wird Jamie die vielen Strecken kennenlernen, die auch im DTM-Kalender stehen, während Baudouin sich an das höhere Tempo der GT3-Kategorie gewöhnen wird, an der Seite eines erstklassigen Referenz-Teamkollegen", sagt Verbist. "Wir bereiten die Zukunft vor, indem wir auf die Loyalität unserer Fahrer setzen und ihnen die besten Entwicklungsmöglichkeiten in einem großartigen Teamumfeld bieten."