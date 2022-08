Auch Luca Stolz kehrt ins ADAC GT Masters zurück - bei ZVO!

Audio-Player laden

Noch ein Mercedes-AMG-Cockpit im ADAC GT Masters wird am Nürburgring neu besetzt: Luca Stolz ersetzt im ZVO-Team den verhinderten Daniel Juncadella. Dieser wird bei der IMSA Sportscar Championship in Elkhart Lake in der GTD-Pro-Kategorie an den Start gehen.

Stolz wird damit für die beiden Rennen am kommenden Wochenende Teamkollege von Jan Marschalkowski im Mercedes-AMG GT3 #8. Dieser brennt nach den Ereignissen in Zandvoort auf Revanche.

Mit Stolz hat er dabei alle Möglichkeiten zur Verfügung, denn der seit Freitag 27-Jährige gehört zu den erfahrensten Fahrern in der Deutschen GT-Meisterschaft, obschon er in diesem Jahr aufgrund seines DTM-Engagements kein festes Cockpit im ADAC GT Masters hat.

Damit bleibt sich Stolz auch treu, jedes Jahr seit 2014 mindestens ein Rennen in der Rennserie bestritten zu haben. Alle Jahre bis auf 2019 fuhr er in Vollzeit und wurde dabei zweimal Dritter der Meisterschaft mit Toksport WRT - als Teamkollege von Maro Engel, der seinerseits am Nürburgring als Teamkollege von Raffaele Marciello bei Landgraf sein Comeback in der Deutschen GT-Meisterschaft gibt.

"Luca Stolz muss man sicherlich nicht vorstellen. Jeder weiß um seine Klasse im Mercedes-AMG GT3 und sein außergewöhnliches Talent. Er wird eine ideale Vertretung für Dani sein, dem wir viel Erfolg für sein IMSA-Rennen wünschen. Wir freuen uns, solch erfolgreiche Fahrer in unserem Team zu haben", sagt Teamchef Philipp Zakowski.

Durch Juncadellas Abwesenheit treffen nur zwei Drittel der Sieger der 24 Stunden von Spa am Nürburgring ein. Besagter Marciello bei Landgraf und Jules Gounon im anderen ZVO-Mercedes, den er weiterhin mit Fabian Schiller gemeinsam steuern wird.

Juncadella wird am Lausitzring als regulärer Teamkollege von Marschalkowski zurückkehren. Weitere Terminüberschneidungen zwischen ADAC GT Masters und IMSA Sportscar Championship gibt es in diesem Jahr nicht mehr.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.