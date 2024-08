Comeback in Spa: ADAC GT Masters startklar für zweite Saisonhälfte

Das ADAC GT Masters startet vom 30. August bis 1. September auf der legendären belgischen Rennstrecke von Spa-Francorchamps in die zweite Saisonhälfte 2024. Nach neun Jahren feiert die Rennserie ihr Comeback auf dem Circuit de Spa-Francorchamps. Für die traditionsreiche GT3-Serie ist es der bislang dritte Auftritt auf dem 7,004 Kilometer langen Kultkurs in den Ardennen.

Vor allem die Topfahrer von Mercedes-AMG und BMW wollen in Spa ihre Titelambitionen unterstreichen. Dazu zählen unter anderem die aktuellen Tabellenführer Elias Seppänen und Tom Kalender von Landgraf Motorsport.

"Unsere Position in der Fahrerwertung könnte nicht besser sein und das soll sich auch in Spa nicht ändern. Wir wollen wieder vorne angreifen, möglichst viele Punkte mitnehmen und unsere Platzierung festigen", sagt Tom Kalender.

Für zusätzliche Spannung sorgt das neue Sprint- und Endurance-Format, das nach der erfolgreichen Premiere auf dem Nürburgring nun in Spa seine Fortsetzung findet. Zudem verstärkt ProSport Racing das Teilnehmerfeld mit zwei Aston Martin Vantage GT3.

Die Strecke in Spa ist bei den Motorsportfans äußerst beliebt. In der Vergangenheit war sie nicht nur Schauplatz für viele spannende Rennen, sondern versprüht mit den umliegenden Ardennen-Wäldern sowie den Bergauf- und Bergab-Passagen einen ähnlichen Charme wie die Nürburgring-Nordschleife.

Auch die Fahrer geraten bei den weltbekannten Kurvennamen La Source, Eau Rouge, Raidillon oder Les Combes ins Schwärmen. So auch Tim Zimmermann vom Grasser-Racing-Team, der sich zusammen mit Benjamin Hites einen Lamborghini Huracan GT3 Evo2 teilt.

"Spa ist eine großartige Rennstrecke, die aufgrund ihrer Charakteristik ideal zu den GT-Fahrzeugen und demnach auch perfekt zum ADAC GT Masters passt. Ich freue mich sehr auf das Event, bei dem wir auch endlich den ersten Saisonsieg einfahren wollen", so Zimmermann.

2015 gastierte das ADAC GT Masters zum bislang letzten Mal in Spa Foto: ADAC Motorsport

Als das ADAC GT Masters in der Saison 2015 zuletzt auf der "Ardennen-Achterbahn" in Spa zu Gast war, siegten ein BMW Z4 GT3 und ein Mercedes-Benz SLS AMG GT3. Ein ähnliches Bild ergibt sich nun auch in der laufenden Saison 2024. Aktuell bestimmen BMW und Mercedes-AMG das Tempo an der Spitze.

Nach dem Doppelerfolg von David Schumacher und Salman Owega auf dem Nürburgring bahnt sich ein Dreikampf in der Meisterschaft an. In der Eifel verkürzten die beiden Mercedes-AMG-Piloten vom Haupt Racing Team den Abstand auf die Führenden von 42 auf 23 Punkte und befinden sich nun als Drittplatzierte mitten im Titelrennen.

"Ich bin bislang noch nie in Spa unterwegs gewesen, umso größer ist die Vorfreude auf das Wochenende. Der Kurs hat einiges zu bieten und sollte unserem Fahrzeug gut liegen. Ich bin sehr gespannt und gebe mit David wieder Vollgas", sagt Owega.

In Lauerstellung stehen zudem Maxime Oosten und Leon Köhler (FK Performance Motorsport), die in ihrem BMW M4 GT3 gerade einmal neun Punkte Rückstand auf die Halbzeitmeister Seppänen/Kalender im Mercedes-AMG GT3 von Landgraf Motorsport aufweisen.

In Spa meldet sich ProSport Racing im ADAC GT Masters zurück. Zuletzt war das Team aus Wiesemscheid in der Nähe des Nürburgrings in der Saison 2021 in der Serie aktiv. In diesem Jahr nun verstärkt der Rennstall das Teilnehmerfeld beim vierten Saisonstopp. In einem der beiden Aston Martin wechseln sich Hugo Sasse und Raphael Rennhofer ab. Den zweiten Vantage GT3 pilotieren Hendrik Still und Jamie Day.

"Wir sind sehr dankbar, dass sich der ADAC um unsere Rückkehr bemüht hat und freuen uns nun auf den ersten Einsatz. Unser Fahreraufgebot kombiniert Erfahrung mit jungen Talenten. Ich bin mir sicher, dass wir mit dieser Mischung unsere Fähigkeiten unter Beweis stellen können", erklärt Pro-Sport Teameigner Christoph Esser.

Das Belgien-Wochenende des ADAC GT Masters beginnt am Freitag (30. August) um 12:50 Uhr mit dem Freien Training, bevor es im ersten Qualifying ab 17:10 Uhr um die besten Startplätze für den siebten Saisonlauf geht.

Am Samstag (31. August) starten die Piloten bereits um 11:05 Uhr in das Endurance-Rennen über 80 Minuten. Den Sonntag (1. September) eröffnet das ADAC GT Masters mit dem zweiten Zeittraining um 9:00 Uhr. Im 40-minütigen Sprintlauf sind die Akteure ab 13:55 Uhr gefordert.

Fernsehpartner Sport1 zeigt die Rennaction am Samstag ab 11:00 Uhr live im deutschen Free-TV. Am Sonntag ist die Zusammenfassung mit den besten Szenen aus dem achten Meisterschaftsrennen ab 17:00 Uhr auf dem Sportsender zu sehen. Auf dem YouTube-Kanal von ADAC Motorsport erleben Fans beide Saisonläufe live und in voller Länge im kostenlosen Livestream.