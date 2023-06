Debüt-Saison für FK Performance im ADAC GT Masters

FK Performance Motorsport feiert 2023 mit einem BMW M4 GT3 seine Premiere im ADAC GT Masters. Für die erste Saison setzt der Rennstall aus Bremen auf zwei Fahrer mit ADAC GT Masters Erfahrung: Der zweifache Rennsieger Igor Walilko kehrt hinters Lenkrad zurück.

"Ich bin begeistert und dankbar, zusammen mit FK Performance Teil der BMW-Motorsport-Familie zu werden. Es ist eine neue Herausforderung für mich und für das Team, aber wir sind sehr motiviert und haben hohe Ziele", sagt der Pole.

"Ich denke, dass wir mit meinem Teamkollegen Kim Luis Schramm ein starkes Paket haben. Mal sehen, was wir an diesem Wochenende auf dem Hockenheimring erreichen können." Walilko fuhr 2020 für Mücke und 2021 für Zakspeed im ADAC GT Masters und feierte als Teamkollege von Jules Gounon zwei Saisonsiege.

Mit Kim-Luis Schramm, dem Vizemeister der Junior-Wertung 2021, teilt sich der Pole das Cockpit des GT3-Boliden. Schramm kommt bislang auf 56 Starts in der Serie und bestreitet seine vierte komplette Saison. Er fuhr zuletzt mit Audi-Fahrzeugen und hat nun eine ganz neue Herausforderung vor sich: "Ich bin auf die neue Aufgabe gespannt. Es ist komplettes Neuland für mich nach so vielen Jahren mit Audi."

"Ich freue mich auf die Herausforderung mit FK Performance. Sie sind ein neues Team im ADAC GT Masters, aber mit ihrer erfolgreichen Vergangenheit im GT4-Bereich und unserer gemeinsamen Erfahrung sollten wir ziemlich erfolgreich sein", sagt Schramm.

Das Team rund um Fabian Finck und Martin Kaemena setzt auf den bayrischen Hersteller, der bisher 18 Siege im ADAC GT Masters eingefahren hat. Einigen Fans dürfte die Startnummer 10 bekannt vorkommen, denn mit dieser ist in den vergangenen Jahren auch Schubert Motorsport im ADAC GT Masters an den Start gegangen.

"Der für uns erstmalige Start im ADAC GT Masters ist ein ganz besonderes Highlight. Wir haben in diesem Jahr unseren ersten GT3 erhalten und in den vergangenen Monaten sehr viel Zeit in die Planung der Saison 2023 investiert", sagt Teamchef Fabian Finck.

"Mit Kim-Luis und Igor haben wir eine starke Fahrerpaarung für das ADAC GT Masters gefunden. Wir freuen uns auf einen fairen Wettbewerb und auf eine spannende Saison", erklärt Finck.

Zusätzlich startet FK Performance Motorsport mit einem BMW M4 GT4 in der ADAC GT4 Germany.

Mit Bildmaterial von FK Performance/Berzerkdesign.