Duo Engelhart/Güven "passt einfach": Joos-Porsche im Titelkampf dabei

Audio-Player laden

Das Team Joos Sportwagentechnik ist in der ADAC-GT-Masters-Saison 2022 stark aufgestellt, und das zeigt sich auch in den Ergebnissen. Nach sechs von 14 Rennen in diesem Jahr führt das Porsche-Duo Christian Engelhart/Ayhancan Güven die Gesamtwertung zusammen mit Land-Audi-Pilot Jusuf Owega an.

"Letztes Jahr war schon gut. Und dieses Jahr passt die Fahrerpaarung einfach. Die bringen es auf den Punkt", lobt Teamchef Michael Joos im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com' sein schnelles Duo. Mit Engelhart und Güven sei man "sehr zufrieden bisher."

Zumal das deutsch-türkische Duo auch durch konstant gute Ergebnisse besticht. Vier von sechs Rennen beendete der Porsche #91 in den Top 6. Es hätten fünf von sechs sein können, hätte das Getriebe am Zandvoort-Sonntag nicht in der letzten Runde gestreikt.

"Die Jungs arbeiten routinemäßig durch. Bisher war eigentlich immer das Ziel, so viele Punkte wie möglich zu sammeln", verrät Joos die Herangehensweise seiner Mannschaft. Aber die Ansprüche steigen: "Jetzt sprechen wir schon von Siegen und der Meisterschaft."

Christian Engelhart hilft Ayhancan Güven

Der erste Sieg fehlt Engelhart/Güven tatsächlich noch. In Spielberg waren sie mit den Plätzen zwei und drei nah dran. Dass Güven als GT3-Rookie so gut mithält und sich so gut an seinen erfahrenen Teamkollegen anpassen kann, ist für Joos ein Segen.

aus dem Carrera-Cup und war immer alleine auf dem Auto. Jetzt muss er es sich mit Christian teilen. Da immer zwei perfekte Fahrer zu finden, die mit dem gleichen Set-up zurechtkommen", das ist bei einer Fahrerpaarung die Herausforderung. Aber mit Blick auf sein Gespann findet Joos: "Das ist hier perfekt!"

Zumal Engelhart seine langjährige Erfahrung an den türkischen Rookie weiterreichen kann. Der Deutsche startete 2011 erstmals in der Deutschen GT-Meisterschaft und fuhr, wie Teamkollege Güven, lange Jahre erfolgreich in den Porsche-Markenpokalen.

"Er bringt natürlich immer wieder mal einen Tipp oder eine Erfahrung mit rein", erklärt Joos die Rolle des erfahrenen Engelhart. Als Beispiele dafür nennt Joos das richtige Verhalten am Start und das optimale Anwärmen der Reifen im Qualifying.

So kann Güven schon in seinem ersten Jahr im GT3-Rennsport an der Seite von Engelhart aufblühen. Von Seiten des Teams hat man sich bei Joos ohnehin nichts vorzuwerfen, denn: "Rein vom Technischen, vom Auto, von der Vorbereitung her sind wir perfekt aufgestellt."

Mit Bildmaterial von Team Joos Sportwagentechnik.