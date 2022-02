Emil Frey Racing steigt mit drei Lamborghini ins ADAC GT Masters ein

Audio-Player laden

Weiterer Neuzugang im ADAC GT Masters: Emil Frey Racing geht in dieser Saison zum ersten Mal in der Deutschen GT-Meisterschaft an den Start. Das Schweizer Team setzt bei seiner Premiere in der Rennserie drei Lamborghini Huracan GT3 Evo ein. Bei den Fahrern setzt Emil Frey auf bekannte Namen und junge Talente

Angeführt wird der Frey-Kader von den Lamborghini-Werkspiloten Albert Costa und Franck Perera. Der ehemalige Formel-1-Starter Jack Aitken und weitere, noch zu benenndende Nachwuchsfahrer komplettieren die Aufstellung von Emil Frey Racing, die als Team Werksunterstützung von Lamborghini erhalten.

Das ADAC GT Masters startet vom 22. bis 24. April in Oschersleben in die neue Saison, alle Rennen werden beim TV-Sender NITRO samstags und sonntags jeweils ab 12:30 Uhr live übertragen.

Ex-Formel-1-Pilot wechselt ins ADAC GT Masters

Zwei der drei eingesetzten Boliden gehen mit den Startnummern 19 und 63, dem Gründungsjahr von Lamborghini, in die Saison. Das Cockpit des Huracan mit der Startnummer 63 teilen sich Werksfahrer Albert Costa und Jack Aitken. Während der Spanier Costa bereits im ADAC GT Masters startete, feiert Aitken sein Debüt. Der in der Formel 2 erfolgreiche Brite besitzt bereits Formel-1-Erfahrung und bestritt 2020 für Williams den GP von Sachir in Bahrain.

Im Fahrzeug mit der Startnummer 19 geht Werksfahrer Franck Perera, der beim ADAC GT Masters 2021 das Sonntagsrennen in Hockenheim gewann, auf Punktejagd. Von seiner Erfahrung wird sein Kollege, Lamborghini-Juniorpilot Arthur Rougier, profitieren. Ein junges Fahrer-Duo gibt in der Nummer 14, der Glückszahl von Teamchef Lorenz Frey-Hilti, den Ton an.

Dabei kann Mick Wishofer bereits auf einen Sieg beim ADAC GT Masters 2020 zurückblicken. Sein Partner Konsta Lappalainen ist dagegen Neuling bei der Deutschen GT-Meisterschaft. Der Finne sammelte ebenso wie Wishofer erste Erfahrungen in der Deutschen Formel 4.

Emil Frey Racing neues Top-Team für Lamborghini

"Wir haben in diesem Jahr eine gute Mischung aus Lamborghini Werkspiloten, langjährigen Teamfahrern und jungen Talenten", ist Teamchef Frey-Hilti überzeugt. "Mit diesen starken Fahrern und einem voll motivierten Team hat Emil Frey Racing die Weichen für eine erfolgreiche Saison gestellt."

Giorgio Sanna, Motorsportchef von Lamborghini, ergänzt: "Wir freuen uns sehr und sind motiviert, Emil Frey Racing in der kommenden Saison zu unterstützen. Emil Frey Racing ist ein erfahrenes und erfolgreiches Team und ich bin sicher, dass sie dank der Unterstützung durch die Lamborghini Werksfahrer und der GT3 Junior-Piloten im ADAC GT Masters um Spitzenplätze kämpfen können."

