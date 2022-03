Exklusiv bei PS on Air: Drittes Land-Duo und Joos-Porsche-Design

Audio-Player laden

PS on Air - Der ADAC GT Masters-Talk geht am kommenden Sonntag (13. März) um 13 Uhr mit exklusiven News zur Deutschen GT-Meisterschaft auf Sendung. Moderator Patrick Simon verkündet in der Online-Talkshow exklusiv das dritte Fahrer-Duo von Land-Motorsport, enthüllt das Auto-Design vom Team Joos Sportwagentechnik und gibt Einblicke in die Saisonvorbereitungen der Teams.

Die Sendung gibt es live am Sonntag ab 13 Uhr hier im Livestream zu sehen.

Mit Christopher Mies und Tim Zimmermann sowie Christopher Haase und Salman Owega stehen bereits zwei Fahrer-Duos von Land-Motorsport fest. Welche Piloten den dritten Audi R8 LMS GT3 evo II für den Rennstall aus dem Westerwald steuern umdas Vorhaben Titelverteidigung unterstützen, erfahren die Zuschauer am Sonntag exklusiv bei PS on Air.

Das Team Joos Sportwagentechnik absolviert 2022 seine zweite komplette Saison in der Deutschen GT-Meisterschaft und greift mit Ex-Meister Christian Engelhart und Youngster Ayhancan Güven an. In welchem Design der Porsche 911 GT3 R der Mannschaft aus Balingen in diesem Jahr an den Start geht, wird im ADAC GT Masters-Talk enthüllt.

Zudem war Patrick Simon in Hockenheim und am Nürburgring unterwegs: Dabei hat er den Teams bei der Saisonvorbereitung über die Schulter geschaut, mit den Fahrern gesprochen und einen Blick auf die neuen GT3-Boliden geworfen.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.