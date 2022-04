Ezequiel Perez Companc fährt ADAC GT Masters 2022 für Madpanda

Audio-Player laden

Der erste Fahrer bei Madpanda Motorsport für das ADAC GT Masters 2022 steht fest: Ezequiel Perez Companc bestätigt gegenüber 'Motorsport.com', dass er einer der Fahrer in der Deutschen GT-Meisterschaft für das Team sein wird.

Dass er sich selbst in seinem Team verpflichtet, ist keine Überraschung. Perez Companc bestritt bereits in den Jahren 2017 und 2018 das ADAC GT Masters für GRT Grasser und fühlte sich im Fahrerlager sehr wohl.

Seitdem hat er sein eigenes Team mit dem kreativen Namen Madpanda Motorsport aufgezogen und unter anderem den Sieg bei den 24 Stunden von Spa im Silver Cup gefeiert. Bislang konzentrierten sich die Aktivitäten auf die GT-Word-Challenge (GTWC) Europe.

Jetzt erfolgt der Einstieg in die Deutsche GT-Meisterschaft. Perez Companc hat bereits spezielle Aktionen für die Fans mit Maskottchen und Gewinnspielen auf den Social-Media-Präsenzen des Teams angekündigt.

Der zweite Fahrer für das ADAC GT Masters 2022 steht noch nicht fest. Perez Companc, der über ein Silber-Rating verfügt, hat im Gespräch mit 'Motorsport.com' durchblicken lassen, dass er sich ein Silber-Line-up vorstellen könne, um den Gewichtsvorteil gegenüber Paarungen mit einem professionellen Fahrer mitzunehmen.

Perez Companc erledigte deshalb einen Marathon bei den Testfahrten und spulte im Alleingang 175 Runden an den beiden Tagen ab. Und das alles mit dem GTWC-Rennwochenende aus Imola in den Beinen. "Ich möchte mich bei allem Teammitgliedern für die vergangenen zehn Tage bedanken. Das war harte Arbeit und jeder hat alles gegeben", sagt der Argentinier.

"Ich freue mich sehr, in dieser Meisterschaft zurück zu sein. Es wird eine große Herausforderung für das Team, aber wir sind mehr als nur bereit dafür. Wir haben viel gelernt und viele Daten an den zwei Tagen gesammelt. Die werden wir jetzt analysieren, um am Rennwochenende noch stärker zu sein."

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.