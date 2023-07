Fahrerlager-Radar des ADAC GT Masters vom Nürburgring

Die Eifel verwandelte sich am Wochenende zur Pilgerstätte für Truck-Enthusiasten aus aller Welt. Über 130.000 Besucher bildeten beim ADAC Truck Grand Prix eine ganz starke Kulisse. Die beiden ADAC GT Masters-Rennen verfolgten die Zuschauer mit großem Zuspruch auf den vollgepackten Tribünen entlang der 3,629 Kilometer Sprint-Variante des Nürburgrings.

Am Samstag schickte Iris Hagemann, Leiterin Business Development der bitkasten AG, das Starterfeld im ADAC GT Masters mit dem Start-your-engines-Schild von Serienpartner Herrenausstatter.de ins Rennen. Einen Tag später kam Partyschlager-Sänger "Schürze" zum Zug und tauschte das Mikrofon gegen die Start-Tafel. Er sorgte im vergangenen Jahr mit seinem Hit "Layla" deutschlandweit für Furore. Am Samstagabend heizte der Stimmungsmacher den Fans mit seinen Songs in der Müllenbach-Schleife des Nürburgrings ordentlich ein.

Die Fans an der Rennstrecke und den TV-Bildschirmen staunten vor den beiden Rennen nicht schlecht. Das Feld machte sich hinter einem ungewöhnlichen Leading-Car auf die Reise. Am Nürburgring gab ein Truck das Tempo vor. Das Fahrzeug mit 3,80 Metern Höhe entpuppte sich als echter Blickfang vor den dagegen klein wirkenden GT3-Boliden des ADAC GT Masters.

Im ADAC GT Masters starten seit der ersten Saison 2007 GT-Fahrzeuge des italienischen Premiumherstellers Lamborghini. Marco Mapelli holte am Sonntagmorgen die historische 50. Poleposition für einen Lamborghini im ADAC GT Masters. Damit nicht genug: Der Werkspilot pulverisierte den bisherigen Qualifying-Rekord am Nürburgring von Frank Stippler mit 1:25,231 Minuten um über vier Zehntelsekunden. Mit seinem Teamkollegen Benjamin Hites jubelte er außerdem noch über den ersten Serien-Sieg des Lamborghini Huracan GT3 Evo2.

Beim dritten Saisonstopp am Nürburgring gingen gleich zwei aktuelle DTM-Piloten an den Start. Der zweifache DTM-Champion Marco Wittmann aus Fürth teilte sich das Cockpit des BMW M4 GT3 von Project 1 mit Sandro Holzem und nahm durch Platz zwei im sechsten Saisonlauf noch einen Pokal mit nach Hause. Beim Haupt Racing Team griffen wie beim Auftakt am Hockenheimring Baden-Württemberg Petru Umbrarescu und Arjun Maini aus der DTM ins Lenkrad eines Mercedes-AMG GT3. Als persönlicher Unterstützer schaute DTM-Pilot Jusuf Owega vorbei: Er drückte seinem Bruder Salman die Daumen.

Marco Wittmann war unter den Fahrern im ADAC GT Masters Foto: ADAC Motorsport

Mit Paul Motorsport, Project 1 und Schnitzelalm Racing feierten drei Teams am Nürburgring ihr Saison-Debüt im ADAC GT Masters. Nordpass by Juta Racing setzte einen weiteren Audi R8 LMS GT3 Evo2 ein. Der Lamborghini-Rennstall Paul Motorsport stieg mit Maximilian Paul und Simon Connor Primm im fünften Saisonrennen am Samstag mit Rang drei auf das Podium. Wittmann und Holzem nahmen für Project 1 und BMW am Sonntagnachmittag den Pokal für den zweiten Platz in Empfang.

Gleich 13 Fahrer waren am Nürburgring in der Pirelli-Junior-Wertung startberechtigt. Die Youngster mischten in beiden Rennen das ADAC GT Masters ordentlich auf. Die Junioren Salman Owega und Elias Seppänen gewannen am Samstag mit dem Mercedes-AMG GT3 bereits ihr zweites Saisonrennen. Im sechsten Saisonlauf einen Tag später freute sich mit Lamborghini-Pilot Benjamin Hites erstmal ein Chilene über den ersten Platz in der traditionsreichen GT-Serie sowie in der Pirelli-Junior-Wertung.

Einige Teams gaben ihr Saisondebüt Foto: ADAC Motorsport

Das Haupt Racing Team absolvierte am vergangenen Wochenende ein Doppelprogramm. Neben dem Einsatz der beiden Mercedes-AMG GT3 im ADAC GT Masters fuhr der Rennstall von Hubert Haupt auch mit zwei Boliden in der GT-World-Challenge-Europe im italienischen Misano.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.