Fahrerlager-Radar vom ADAC GT Masters Sachsenring

Grid-Walk statt Catwalk: Ungewöhnlicher Schauplatz für Model Rebecca Kunikowski: Am Sonntag besuchte sie im Rahmen der DTM die Startaufstellung des ADAC GT Masters und schickte die Piloten mit dem "Start your engines"-Schild von Serienpartner Herrenausstatter.de ins Rennen.

Neben dem Modeln steht sie auch als Schauspielerin vor der Kamera. Die 40-Jährige überreichte den Zweitplatzierten Benjamin Hites sowie Marco Mapelli (GRT Grasser) bei der Podiumszeremonie die Pokale. Christian Gericke, CEO der bitkasten AG, nahm die Ehrung der beiden Laufsieger Salman Owega und Elias Seppänen (Landgraf Motorsport) vor.

Am Mikrofon: Maximilian Götz hatte am Sachsenring viel zu tun. Im siebten Saisonlauf des ADAC GT Masters freute er sich mit Teamkollege Petru Umbrarescu (Haupt Racing Team) über den Pokal für den dritten Platz. Der Mercedes-AMG-Performance-Fahrer und Champion von 2012 kommentierte zusätzlich noch an der Seite von Eddie Mielke die beiden DTM-Läufe für ProSieben.

Ereignisreiches Wochenende: Jannes Fittje tauschte am Sachsenring fleißig die Cockpits. Mit seinem Teamkollegen Nico Menzel wechselte er sich am Steuer des Porsche 911 GT3 R von Huber Motorsport im ADAC GT Masters ab. In der ADAC GT4 Germany teilte er sich die Lenkarbeit des Porsche 718 Cayman GT4 RS CS von Avia W&S Motorsport mit David Jahn. Am Samstag fuhr das GT4-Duo auf Rang zwei, am Sonntagmorgen gelang Fittje die Poleposition.

Einsatz in der "Grünen Hölle": Huber Motorsport hatte am vergangenen Wochenende alle Hände voll zu tun. Das Porsche-Team bestritt nicht nur mit Fittje und Menzel den vierten Tourstopp des ADAC GT Masters, sondern auch noch zwei Läufe in der Nürburgring-Langstrecken-Serie.

ADAC GT Masters-Pilot Ben Green (Mitte) setzte sich im Simulator durch Foto: ADAC Motorsport Sieg am virtuellen Sachsenring: In den RaceRoom-Simulatoren in der DTM Fan Zone gab es am Freitag ein hochkarätiges Kräftemessen. Mit Ben Green und Nico Menzel traten zwei Piloten aus dem ADAC GT Masters gegen die DTM-Fahrer Rene Rast, Sheldon van der Linde, Marvin Dienst, Sandro Holzem sowie Tim Heinemann an. Am Ende setzte sich Schubert Motorsport-Pilot Green gegen die Konkurrenz durch.

Auf Sendung: Am Samstagabend lief auf dem kostenlosen YouTube-Kanal @adacmotorsports "PS on Air - Der ADAC GT Masters-Talk". Moderator Patrick Simon begrüßte unter anderem mit Götz und Menzel in der IG Fan-Box zwei interessante Gesprächspartner aus dem Fahrerfeld des ADAC GT Masters.

Owega und Seppänen feierten eine Premiere: Bisher gewann in der aktuellen Saison im ADAC GT Masters keine Fahrerpaarung zwei Rennen an einem Wochenende. Außerdem jubelte mit Landgraf Motorsport erneut ein Mercedes-AMG-Rennstall über den Doppelsieg auf der 3,645 Kilometer langen Strecke. In der Saison 2022 schaffte das ZVO-Team zweimal Platz eins in Hohenstein-Ernstthal.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.