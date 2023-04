"Festival of Dreams": Freier Eintritt beim Saisonauftakt des ADAC GT Masters Event zum 75. Geburtstag von Porsche-Sportwagen in Hockenheim - Talks mit Persönlichkeiten wie Walter Röhrl - Livekonzert von Alvaro Soler am Samstagabend

Tolle Nachricht für Fans: Ab sofort sind kostenlose Tickets für den Saisonstart des ADAC GT Masters beim "Festival of Dreams" vom 9. bis 11. Juni am Hockenheimring Baden-Württemberg erhältlich. Besucher dürfen sich beim Jubiläumsevent anlässlich 75 Jahre Porsche-Sportwagen über freien Eintritt und ein großes Programm freuen. Die kostenlosen Eintrittskarten und alle Infos zu dem Event stehen unter festival-of-dreams.de zur Verfügung. Vor allem Porsche-Enthusiasten haben sich das zweite Juni-Wochenende bereits im Kalender vorgemerkt. Im Rahmen des "Festival of Dreams" wartet ein vielfältiges Programm auf alle Besucher. Auf der Dreamers Plaza im Fahrerlager sorgen Talks, unter anderem moderiert von Steven Gätjen, mit bekannten Persönlichkeiten wie Toni Garrn, Paul Ripke und Walter Röhrl für Unterhaltung. Ein exklusives Konzert von Alvaro Soler am Samstagabend bildet eines der Highlights. Eine Kids-Area macht das "Festival of Dreams" auch für die jüngsten Besucher zu einem unvergesslichen Ereignis. Außerdem weht ein Hauch von Le Mans durchs Fahrerlager: In einer Liveübertragung auf der Dachterrasse des Porsche Experience Centers wird das weltweit berühmte 24-Stunden-Rennen auf dem Circuit des 24 Heures gezeigt. Die kostenlosen Tickets berechtigen zum Zutritt auf das Festivalgelände, dem Porsche Experience Center sowie die geöffneten Tribünen. Neben dem ADAC GT Masters runden der Porsche-Carrera-Cup Deutschland sowie der Porsche-Carrera-Cup Benelux die spektakuläre Renn-Action ab. Die Porsche-Sprint-Challenge-Classic Deutschland feiert in Hockenheim mit historischen, klassisch luftgekühlten Cup-Fahrzeugen der Baureihe 964 und 993 ihre Premiere. Mit Bildmaterial von Porsche. geteilte inhalte Hier wetten! Jetzt wetten! Katze aus dem Sack: Auch Schubert 2023 wieder im ADAC GT Masters! geteilte inhalte