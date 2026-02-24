FK Performance startet 2026 Titeloffensive im ADAC GT Masters

Titel klar im Visier: FK Performance Motorsport aus Bremen startet 2026 in seine vierte Saison im ADAC GT Masters. Zum Einsatz kommt erneut der BMW M4 GT3 Evo, der von den Vizemeistern des Vorjahres pilotiert werden wird: Leyton Fourie und Tim Zimmermann. Ihren ersten Einsatz haben sie vom 24. bis 26. April 2026 am Red-Bull-Ring, wo das ADAC GT Masters im Rahmen der DTM seinen Saisonauftakt bestreitet.

FK Performance hat in seiner kurzen Historie im ADAC GT Masters bereits zahlreiche Erfolge vorzuweisen. In den vergangenen beiden Jahren wurde der Rennstall von Fabian Finck und Martin Kaemena Vizemeister der Teamwertung, mit Fourie und Zimmermann kämpfte die Mannschaft in der abgelaufenen Saison bis zum Finalwochenende um die Fahrermeisterschaft. Mit insgesamt sechs Siegen und zwei Polepositions seit Einstieg in die Serie liegt FK Performance bereits jetzt in den Top 10 der ewigen Bestenliste der GT3-Nachwuchsliga des ADAC.

Zimmermann zählt mit 68 absolvierten Rennen und vier Siegen zu den erfahrensten Piloten des ADAC GT Masters. In seiner zweiten Saison im BMW M4 GT3 Evo ist die Zielsetzung klarer denn je: "Ich bin überzeugt, dass wir in der kommenden Saison noch eine Schippe drauflegen können. Wir treten nicht an, dass wir erneut Zweiter werden, sondern möchten definitiv um die Meisterschaft fahren."

Tim Zimmermann und Leyton Fourie teilen sich auch 2026 ein Auto Foto: ADAC Motorsport

"Ich sehe es als Vorteil, dass wir mit einem unveränderten Team antreten werden, da wir uns im Vorjahr stetig entwickelt haben. Allerdings muss man auch realistisch sein und die Vorsaisontests abwarten, um zu schauen, wo man genau steht", sagt Zimmermann, der sich schnell sicher war, 2026 in gleicher Zusammensetzung weiterfahren zu wollen:

"FK Performance Motorsport hat sich mit seiner akribischen und professionellen Arbeitsweise einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Wenn alles so gut passt, gibt es keinen Grund zu zögern. Wir haben direkt nach Saisonende gesprochen und waren uns schnell einig."

Teamkollege Fourie erzielte in seiner Debütsaison 2025 eine Poleposition, zwei Rennsiege und schrammte nur knapp am Titel vorbei. Der Südafrikaner freut sich, im selben Aufgebot in sein zweites Jahr zu starten. "Es gibt mir viel Selbstvertrauen, die Saison mit bekannten Gesichtern und einem Paket zu beginnen, von dem wir wissen, dass es eine gute Grundlage hat. Ich freue mich sehr darauf und möchte nur noch stärker werden und die Saison stark beginnen", sagt der 20-Jährige. "Es ist schön, ein weiteres Jahr im ADAC GT Masters dabei zu sein."