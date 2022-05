Fotostrecke: Die Fahrer des ADAC GT Masters bei den 24h Nürburgring 2022

Audio-Player laden

Die Grüne Hölle ruft - und auch aus dem ADAC GT Masters kommen viele Fahrer in die Eifel, um an den 24h Nürburgring teilzunehmen.

Insgesamt gehen 24 Fahrer aus der Deutschen GT-Meisterschaft beim Langstrecken-Klassiker an den Start. Die überwiegende Mehrheit von ihnen in der Top-Kategorie SP9. Doch es gibt auch Piloten, die in langsameren Klassen mit von der Partie sind.

Ben Green, der Doppelsieger von Spielberg, spannt beispielsweise mit seinem Meisterteam aus der DTM Trophy zusammen. Er pilotiert für FK Performance Motorsport den BMW M4 GT4 mit der #78.

In einer Fotostrecke präsentiert euch 'Motorsport.com' alle Fahrer aus dem ADAC GT Masters, die ein Cockpit für die 24h Nürburgring 2022 ergattert haben.

Mit Bildmaterial von Gruppe C Photography.