Frauenpower im GT Masters 2024: Taylor Hagler fährt im Grasser-Lamborghini

Das Aufgebot vom Grasser Racing Team fürs ADAC GT Masters 2024 ist komplett: Der Rennstall aus St. Margarethen in Österreich begrüßt Taylor Hagler als weiteren Neuzugang. Die US-Amerikanerin tritt mit Nachwuchspilot Jannik Julius-Bernhart in einem Lamborghini Huracán GT3 Evo2 im ADAC GT Masters an. Für Hagler bedeutet der Start in der populären Rennserie des ADAC ihre Premiere im europäischen GT3-Sport.

"Ich freue mich darauf, 2024 mit dem GRT Grasser Racing Team im ADAC GT Masters anzutreten", sagt Hagler. "Die Motorsporterfahrung und die Fans in Deutschland sind fantastisch. Es stand für mich immer ganz oben auf der Liste, dort mehr Rennen zu fahren. Ich möchte auf den 2023 in Europa gesammelten Erfahrungen aufbauen und in der GT3-Kategorie erfolgreich sein.

Zu Beginn ihrer Karriere überzeugte die heute 28-Jährige im amerikanischen Tourenwagensport - und holte Titel. In den Saisons 2021 und 2022 gewann sie als Werksfahrerin jeweils die TCR-Wertung der IMSA Michelin Pilot Challenge. Für Hagler folgten 2023 erste GT4-Einsätze in Europa und der Start beim legendären 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.

Nach Hürtgen, Frey & Co.: Hagler als 13. Frau

Dieses Jahr wagt die Texanerin den Sprung ins ADAC GT Masters. Vor ihr traten bereits zwölf weitere Frauen in der starken GT3-Serie an. Am erfolgreichsten war dabei Claudia Hürtgen, die sieben Rennsiege holte. Auch Rahel Frey trug sich zweimal in die Siegerlisten ein.

"Taylor hat sich in den Staaten mit ihren Leistungen eine starke Reputation aufgebaut. Sie hat sich in hart umkämpften Meisterschaften bewiesen und ist bereit für die Herausforderung im ADAC GT Masters", betont Gottfried Grasser, Teamchef von GRT.

"Wir kennen das Racing aus Nordamerika aus eigener Erfahrung und wissen genau, worauf es beim Wechsel zwischen den Kontinenten ankommt. Es wird für sie und Jannik ein Lehrjahr und wir freuen uns darauf, die Entwicklung unserer beiden Rookies zu sehen."

Während das Grasser Racing Team mit Hagler und Julius-Bernhart auf eine Fahrerpaarung aus zwei Neuzugängen vertraut, setzt das Team beim Schwesterauto auf geballte GT3-Erfahrung. Benjamin Hites und Tim Zimmermann bilden das Gespann des zweiten Lamborghini Huracán GT3 Evo2 von GRT im ADAC GT Masters.

Mit Bildmaterial von Taylor Hagler.