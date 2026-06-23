Gaststarter bringt mit Mercedes-AMG die siebte Marke in das ADAC GT Masters
Prosport tritt beim nächsten Rennen des ADAC GT Masters auf dem Nürburgring mit dem Mercedes-AMG GT3 an: Nico Hantke und Felice Jelmini teilen sich das Cockpit
Der Prosport-Mercedes ist 2026 auf der Nordschleife unterwegs
Foto: VLN
Beim nächsten Event des ADAC GT Masters am Nürburgring vom 10. bis 12. Juli werden insgesamt sieben verschiedene Marken am Start sein. Prosport Racing kehrt für einen Gaststart in die GT3-Nachwuchsliga des ADAC zurück und wird im Rahmen des Truck-Grand-Prix mit dem Mercedes-AMG GT3 antreten.
Pilotiert wird der Wagen im auffälligen Bilstein-Hella-Design von Rückkehrer Nico Hantke sowie Felice Jelmini. Hantke war bereits in den vergangenen beiden Jahren Stammpilot im ADAC GT Masters. Mit einer Poleposition, zwei Rennsiegen sowie zwei weiteren Podiumsplätzen wurde er 2025 Vierter der Gesamtwertung.
"Ich freue mich sehr, wieder ins ADAC GT Masters zurückzukehren. Gleichzeitig freue ich mich auf die neue Zusammenarbeit mit Prosport Racing und darauf, zum ersten Mal mit dem Mercedes-AMG GT3 an den Start zu gehen", erklärte Hantke, der als Hürther am Nürburgring zusätzlich sein Heimspiel feiert.
"Es ist eine neue Herausforderung, aber ich fühle mich sehr gut vorbereitet. Das Ziel für das Wochenende ist ganz klar: Wir wollen vorne mitfahren und um den Sieg kämpfen." An seiner Seite kommt mit Felice Jelmini aus Italien ein neues Gesicht ins ADAC GT Masters. Der 31-Jährige wurde Meister in einem nationalen Markenpokal und sammelte auch umfangreiche Erfahrung im GT3-Sport.
"Ein gutes Ergebnis ist natürlich unser Ziel. Die Meisterschaft ist sehr umkämpft und das Niveau extrem hoch, aber das Team ist sehr gut vorbereitet, sodass es an uns Fahrern liegt, das Beste aus dem Paket herauszuholen und ein starkes Ergebnis einzufahren", sagte Jelmini. "Natürlich wollen wir ganz vorne mitkämpfen und ich bin überzeugt, dass wir alles haben, was wir brauchen, um konkurrenzfähig zu sein."
Prosport Racing bestritt 2019 die volle Saison in der GT3-Nachwuchsliga des ADAC und war im Anschluss mehrfach als Gaststarter dabei - so auch in diesem Jahr. "Die Rückkehr ins ADAC GT Masters auf dem Nürburgring ist für uns mehr als ein Gaststart", so Teamgründer Christoph Esser.
"Es ist die Möglichkeit, uns als Team und in unserer Performance vor über 100.000 Zuschauern unter Beweis zu stellen. Mit Nico und Felice haben wir zwei Fahrer, die das Potenzial unseres Mercedes-AMG GT3 voll ausschöpfen können. Genau dafür sind wir hier."
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