Gesamtsieg bis DNS: Das ADAC GT Masters bei den 12h Nürburgring

Audio-Player laden

Bei der Premiere des 12-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring haben mehrere Fahrer des ADAC GT Masters teilgenommen und dabei einige Erfolge erzielt. Den Vogel schoss natürlich Sven Müller ab, der als Teil der Falken-Mannschaft den Gesamtsieg holte. Es war der zweite Sieg in Folge für die türkis-blauen Porsche 911 GT3 R von Schnabl Engineering in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS).

Der Allied-Racing-Pilot aus dem ADAC GT Masters teilte sich das Cockpit unter anderem mit Jaxon Evans, der im Verlauf der Saison zwei Rennen für ID Racing bestritten hat. Die anderen beiden Fahrer waren Joel Eriksson (aus der vergangenen Saison bei Bernhard in der Deutschen GT-Meisterschaft bekannt) und Alessio Picariello, Meister des ADAC Formel Masters von 2013 und mehrfacher Starter im ADAC GT Masters.

Der Porsche setzte sich auf der Nürburgring-Nordschleife gegen den Phoenix-Audi #16 durch, den sich Rutronik-Pilot Kim-Luis Schramm mit dem früheren Masters-Piloten Jakub "Kuba" Giermaziak geteilt hat. Der Audi lag auf Siegkurs, bis Schramm der Sprit ausging. Giermaziak/Schramm hatten auf dem Zielstrich nur 15,222 Sekunden Rückstand.

Etwas weniger Glück als die Teamkollegen hatten Ayhancan Güven, in diesem Jahr Titelkandidat bei Joos Sportwagentechnik, und Klaus Bachler (ID Racing with Herberth/Dinamic Motorsport). Bachler hatte im zweiten Falken-Porsche einen Unfall im Zeittraining am Samstagmorgen. Der Porsche konnte das Rennen ordnungsgemäß aufnehmen, hatte aber nicht den Speed der #3. Es wurde P6.

Masters-Sieg auch in der SP9 Pro-Am

Einen weiteren Erfolg für Fahrer aus dem ADAC GT Masters fuhr das Team Car Collection nach Hause. Leon Köhler (ein Rennen für ID Racing), Simon Reicher (Eastalent Racing), Florian Spengler (auch im Masters Car Collection) und Nordschleifenspezialist Jörg Viebahn gewannen die SP9 Pro-Am mit Gesamtrang sieben mit dreieinhalb Minuten Vorsprung.

Pech hatte das Schwesterfahrzeug #24, das lange Zeit mit der #23 am Samstag ungefähr gleichauf lag. Ein Reifenschaden in den letzten Minuten der ersten Rennhälfte gewaltig an Boden. Patric Niederhaus, im ADAC GT Masters für Rutronik Racing unterwegs, und seine Teamkollegen Lorenzo Rocco, Patrick Kolb, Milan Dontje und Dennis Fetzer kamen letztlich mit zehn Runden Rückstand auf Platz 39 ins Ziel.

Die "ADAC GT Masters-Gang" bei Car Collection holte den Sieg in der Pro-Am-Wertung Foto: Jan Brucke/VLN

Konsta Lappalainen (Emil Frey Racing) und Juuso Puhakka (Madpanda Motorsport) traten gemeinsam auf einem BMW M240i Racing von Schnitzelalm Racing an. Sie kamen auf den vierten Platz ihrer Klasse.

Großes Pech hatte Nico Menzel, Kommentator der Rennen des ADAC GT Masters bei Nitro. Der Porsche 911 GT3 R von Huber Motorsport konnte nach einem Unfall bei den Einstellfahrten am Freitag gar nicht erst zum Rennen starten.

Mit Bildmaterial von Jan Brucke/VLN.