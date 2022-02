Gounon und Schiller! ZVO verkündet Kracher-Paarung für ADAC GT Masters

Audio-Player laden

ZVO Racing wird in seiner ersten Saison gleich mit einer Fahrerpaarung an den Start gehen, die um den Titel kämpfen kann. Teamchef Philipp Zakowski verkündete bei "PS On Air - Der ADAC GT Masters Talk", dass sein Team einen Mercedes-AMG GT3 mit den Fahrern Jules Gounon und Fabian Schiller einsetzen wird.

Damit sitzt gleich ein Werksfahrer (im AMG-Fachjargon: Performance-Fahrer) am Steuer des Mercedes-AMG GT3 des neuen Teams, das seinen CO2-Fußabdruck auf der Strecke vollständig kompensieren will.

Gounon, Meister im ADAC GT Masters von 2017, war 2021 noch bei Zakspeed unterwegs und arbeitete dort bereits mit Philipp Zakowski zusammen. Im Herbst verließ Philipp Zakowski dann das Team seines Bruders Peter, das jüngst mit einer Zwangsräumung in die Schlagzeilen geraten ist.

Schiller gibt sein Debüt im ADAC GT Masters. Der frühere Nordschleifen-Spezialist hat sich in den vergangenen Jahren mit Engagements in den SRO-Rennserien weiter diversifiziert und sieht sich nun seiner vielleicht größten Herausforderung gegenüber.

ZvO mit einem Mercedes-AMG im ADAC GT Masters

"Ich freue mich sehr, mit einem sehr guten Auto zum ADAC GT Masters zurückzukehren. Ich bin wirklich glücklich. Ich freue mich auf das zweite Jahr im AMG. Das Auto ist wirklich stark und wir versuchen, den Titel zurück nach Affalterbach zu bringen", sagt Gounon, der seinen Teamkollegen höchstpersönlich verkündete.

ZVO Racing wird von Philipp Zakowski und Ex-DTM-Fahrer Jörg van Ommen geleitet. Der in Mendig ansässige Rennstall wurde im Herbst 2021 gegründet. Das Team verbindet klassischen Motorsport mit Eventbusiness, in dem van Ommen viel Erfahrung mitbringt.

"Wir gehen mit einem Mercedes-AMG an den Start", sagt Zakowski. "Wir freuen uns sehr drauf und hatten letzte Woche schon ein Roll-out. Wir sind heiß darauf, in vier Wochen [mit dem Vorsaison-Test; Anm. d. Red.] endlich in die Saison zu starten."

Das Team ist außerdem mit zwei Mercedes-AMG GT4 in der ADAC GT4 Germany an den Start gehen und hat sich auch für die GT4 European Series eingeschrieben.

Mit Bildmaterial von Zakowski van Ommen.