Heute 15 Uhr live: PS On Air von den Testfahrten des ADAC GT Masters

Das ADAC GT Masters geht in die heiße Phase der Saisonvorbereitung: Bei den offiziellen Testfahrten in der Motorsportarena Oschersleben treffen die 23 GT3-Fahrzeuge erstmals aufeinander.

PS On Air überträgt in einer Sondersendung ab 15 Uhr Livebilder von der Strecke. Außerdem werden die verbliebenen Fahrerpaarungen vorgestellt.

Das ADAC GT Masters testet in Oschersleben in insgesamt sechs Sitzungen am Dienstag und Mittwoch auf der 3,667 Kilometer langen Strecke in der Magdeburger Börde, auf der auch der Saisonauftakt stattfinden wird. Es ist mit regnerischen Bedingungen zu rechnen.

Zeitplan Testfahrten ADAC GT Masters Oschersleben

Dienstag, 5. April

08:00 - 08:30 Uhr: ADAC TCR Germany

08:35 - 09:15 Uhr: ADAC GT4 Germany

09:20 - 09:50 Uhr: ADAC TCR Germany

09:55 - 10:35 Uhr: ADAC GT Masters

10:40 - 11:10 Uhr: ADAC TCR Germany

11:15 - 12:00 Uhr: ADAC GT4 Germany

12:30 - 14:00 Uhr: ADAC GT Masters

14:05 - 15:05 Uhr: ADAC GT4 Germany

15:10 - 16:40 Uhr: ADAC GT Masters

16:45 - 18:00 Uhr: ADAC GT4 Germany

Mittwoch, 6. April

08:00 - 09:55 Uhr: ADAC GT4 Germany

10:00 - 12:00 Uhr: ADAC GT Masters

12:30 - 13:25 Uhr: ADAC GT4 Germany

13:30 - 14:25 Uhr: ADAC GT Masters

14:30 - 16:25 Uhr: ADAC GT4 Germany

16:20 - 18:00 Uhr: ADAC GT Masters

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.