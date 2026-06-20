HRT-Ford-Rookie Kiano Blum fährt auf dem Lausitzring zur Poleposition

Kiano Blum (Haupt Racing Team) hat es geschafft: Der Rookie hat sich auf dem Lausitzring die Poleposition gesichert. In seinem Ford Mustang GT3 wartete er lange an der Box und setzte erst gegen Ende des Qualifyings die Bestzeit von 1:20.346 Minuten.

"Wir sind spät rausgefahren, haben dem Reifen Zeit gelassen, denn wenn der Asphalt so heiß ist, geht nur eine Runde. Auf diese eine haben wir gesetzt und das hat zum Glück funktioniert", strahlte Blum, der schon in Zandvoort auf der Pole stand und eine klare Ansage an die Konkurrenz schickt.

"Wir waren auf Pole, wir waren Zweite und Dritte im Rennen, nur der Sieg fehlt noch. Wir wissen, dass der BMW und der Lamborghini sehr stark sind hier, gerade wenn das Rennen länger wird. Aber wir werden das Beste aus unserem Paket herausholen und alles geben, damit es heute der erste Rennsieg für uns wird."

Schubert-Pilot Sandro Holzem als erster Blum-Verfolger

Schon morgens zum Qualifying des ADAC GT Masters präsentierte sich der Lausitzring mit sommerlichen Temperaturen von 27 Grad. Die meisten Piloten warteten mit ihren schnellen Runden bis zum Ende des Zeittrainings, so auch Sandro Holzem (Schubert Motorsport).

Er fuhr in seinem BMW mit 0,095 Sekunden Rückstand auf die zweite Startposition. Rang drei sicherte sich sein Markenkollege Tim Zimmermann (29/Langenargen/FK Performance Motorsport). Dem aktuell Meisterschaftszweiten fehlten 0,206 Sekunden zur Spitze.

Den vierten Startplatz erzielte Colin Bönighausen. Im bestplatzierten Porsche 911 GT3 R war er 0,304 Sekunden hinter der Bestzeit. Sein Team Razoon - more than Racing gewann mit Teamkollege Leo Pichler im Vorjahr beide Rennen auf dem Lausitzring und hat auch von Platz vier gute Chancen auf ein starkes Ergebnis.

Tabellenführer Felix Hirsiger auf dem fünften Startplatz

Die Top-5 komplettierte Tabellenführer Felix Hirsiger (Engstler Motorsport). Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten war er im Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 sehr früh auf der Strecke. "Ich bin grundsätzlich zufrieden, denn wir stehen etwa auf der erwarteten Position", so Hirsiger.

"Die Session lief solide und ich war am Limit dessen, was möglich war "Ich habe eine schnelle Runde zusammenbekommen, nur leider wurde ich auf meinem schnellsten Versuch von einem Konkurrenten blockiert. Sonst wären vielleicht noch die Top-3 möglich gewesen."

Für das erste Endurance-Rennen des ADAC GT Masters der Saison auf dem Lausitzring ist Spannung garantiert. Temperaturen von über 30 Grad, zwei Boxenstopps mit Fahrerwechsel, Nachtanken und ein Reifenwechsel bringen viel Action. Ein drohendes Gewitter während des Rennens stellt die Teams und Fahrer vor zusätzliche Herausforderungen.

Wer nicht live vor Ort dabei sein kann, hat ab 15:10 Uhr die Möglichkeit, das Rennen in voller Länge auf Joyn, ServusTV On und Youtube.com/ADACMotorsports zu sehen.