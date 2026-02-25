HRT komplettiert Fahreraufgebot für das ADAC GT Masters 2026

Das Haupt Racing Team wird in der Saison 2026 drei Ford Mustang GT3 Evo im ADAC GT Masters einsetzen. Der amtierende Teamchampion hatte bereits im Vorfeld fünf Fahrer bekanntgegeben, nun wird das Sextett mit Max Reis komplettiert. Der Saisonauftakt des ADAC GT Masters findet vom 24. bis 26. April auf dem Red Bull Ring in Österreich im Rahmen der DTM statt.

Reis wird sich den Ford Mustang GT3 Evo #1 mit Emil Gjerdrum teilen. Der 19-jährige Reis bestreitet seine dritte Saison für die Mannschaft aus Drees. 2025 sicherte sich der Ramsteiner drei Podiumsplatzierungen sowie eine Poleposition und gewann die erste ADAC GT Masters-Media Challenge. Teamkollege Gjerdrum war vergangene Saison ebenfalls in der GT3-Nachwuchsliga des ADAC unterwegs und fuhr einmal aufs Podium.

"Ich freue mich sehr, auch 2026 für das Haupt Racing Team an den Start zu gehen. HRT ist für mich das perfekte Umfeld, um mich weiterzuentwickeln", erklärt Reis. "Das Vertrauen des Teams bedeutet mir viel und gemeinsam mit Emil Gjerdrum im Ford Mustang GT3 Evo will ich im ADAC GT Masters konstant um starke Ergebnisse kämpfen."

Ulrich Fritz, der Geschäftsführer des Haupt Racing Team fügt hinzu: "Max hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Er passt perfekt zu unserer Philosophie und hat gezeigt, dass er das Potenzial für den nächsten Schritt mitbringt. Die Zusammenarbeit mit Max geht nun in das dritte Jahr und wir sind stolz darauf, dass uns junge Fahrer über Jahre hinweg begleiten und uns ihr Vertrauen hinsichtlich der Weiterentwicklung ihrer Karrieren schenken. Unsere Nachwuchsarbeit ist ein wesentlicher Baustein unserer sportlichen Ausrichtung. Wir wollen Talente nicht nur einsetzen, sondern sie langfristig begleiten."

Der zweite Ford Mustang GT3 Evo mit Startnummer #2 wird von Kiano Blum und Niklas Kalus pilotiert. Blum war bereits im Kartsport erfolgreich, bevor er 2024 im Porsche-Carrera-Cup Deutschland an den Start ging und nun sein Debüt im ADAC GT Masters feiert. Kalus bestreitet seine zweite Saison. 2025 überzeugte der 20-Jährige durch eine Poleposition am Auftaktwochenende sowie zwei Podiumsplatzierungen.

Im Schwesterauto mit der Startnummer #74 nehmen Max Cuccarese sowie Alain Valente Platz. Cuccarese war in den vergangenen beiden Jahren im Formelsport unterwegs, während Valente schon auf drei Jahre Erfahrung im ADAC GT Masters zurückblicken kann. 2023 feierte der Schweizer gemeinsam mit HRT die Vizemeisterschaft und kehrt nun zur Mannschaft aus Drees zurück.