ID Racing zeigt Design für ADAC GT Masters 2022

ID Racing hat sein Design seines Porsche 911 GT3 R für das ADAC GT Masters 2022 vorgestellt. Wie es zu erwarten war, dominieren grüne Farbtöne bei der Premierensaison in der Deutschen GT-Meisterschaft. Die Fahrerpaarung steht noch nicht offiziell fest.

Neben ZVO Racing, Allied-Racing und Madpanda Motorsport ist ID Racing einer von zahlreichen Neuzugängen in der Deutschen GT-Meisterschaft. Das neugegründete Team aus dem süddeutschen Lonsee von Iris Dorr bestreitet die Saison allerdings mit einer eingespielten Mannschaft, die bereits viel Erfahrung mitbringt.

Mit MRS GT-Racing startete die Crew erstmals 2011 und feierte seitdem drei Laufsiege. Geschichtsträchtig bleibt der Triumph beim 200. Rennen des ADAC GT Masters 2020 auf dem Red Bull Ring in Österreich.

Die Teamchefin ist seit 30 Jahren im Motorsport tätig. Erst als Fahrerin, später als Managerin, nun als Inhaberin. Mit ID Racing verwirklicht Iris Dorr nun ihre Vorstellungen von einem Rennsport-Team.

"Das komplette Team blickt sehr zuversichtlich und voller Vorfreude auf die anstehende Saison im ADAC GT Masters. Die Leistungsdichte in dieser Serie ist sehr hoch, aber unsere Mannschaft hat bereits viel Erfahrung gesammelt und ist sehr gut aufeinander eingespielt", sagt Dorr.

"Aktuell sind wir noch in den Abstimmungen, was unser Fahrer-Line-up betrifft. Wir werden schon bald bekannt geben, welche Piloten für uns ins Lenkrad greifen. ID Racing freut sich sehr darauf, dass es in knapp drei Monaten endlich los geht."

ID Racing startet 2022 auch im Porsche Carrera Cup Deutschland, der einen Großteil seiner Rennen im Rahmen der Deutschen GT-Meisterschaft austrägt.

Mit Bildmaterial von ID Racing.