Infos ADAC GT Masters Lausitzring 2021: Zeitplan, Livestream, TV-Zeiten

Nach zwei Monaten Pause drehen sich die Räder im ADAC GT Masters endlich wieder. Auf dem Lausitzring steht das vierte Rennwochenende der Saison auf dem Plan. Gleichzeitig ist es nach der Verlegung des Nürburgring-Rennens der Auftakt in einen "heißen Herbst" in der deutschen GT-Meisterschaft.

Denn im selben Zeitraum, der seit der Pause vorherrscht, werden nun vier Rennwochenenden abgespult. Die Saison kommt nun also in einen deutlich schnelleren Rhythmus.

Auf dem Lausitzring wird die 3,478 Kilometer lange Kurzanbindung der Strecke gefahren. Diese kam bei den drei Rennwochenenden in der Coronasaison 2020 (zweimal regulär, einmal als Ersatz für Zandvoort) nur einmal zum Einsatz.

Zeitplan ADAC GT Masters Lausitzring 2021

Das ADAC GT Masters weist in der Lausitz ein etwas anderes Rahmenprogramm als üblich auf. Von den "üblichen" Rahmenserien ist lediglich die TCR Germany dabei. Ansonsten hat das ADAC GT Masters das GTC Race ins Rahmenprogramm geholt, die Leadserie des ADAC-Racing-Weekends. Zudem bringen die Tourenwagen und GT Classics den faszinierenden Sound der 70er- bis 90er-Jahre zurück.

Freitag, 10. September

08:30 - 09:15 Uhr: 1. Freies Training GTC Race

09:30 - 10:30 Uhr: 1. Freies Training ADAC GT Masters

10:35 - 11:05 Uhr: Freies Training ADAC GT Masters (Trophy-Fahrer)

11:20 - 11:50 Uhr: 1. Freies Training TCR Germany

12:00 - 12:45 Uhr: 2. Freies Training GTC Race

13:45 - 14:15 Uhr: 1. Freies Training Tourenwagen + GT Classics

14:30 - 15:30 Uhr: 2. Freies Training ADAC GT Masters

15:45 - 16:15 Uhr: 2. Freies Training TCR Germany

16:30 - 17:00 Uhr: 2. Freies Training Tourenwagen + GT Classics

17:15 - 17:45 Uhr: Zeittraining GTC Race Endurance-Rennen

Samstag, 11. September:

09:00 - 09:30 Uhr: 1. Zeittraining Tourenwagen + GT Classics

09:45 - 10:05 Uhr: 1. Zeittraining GTC Race

10:20 - 10:40 Uhr: 1. Zeittraining TCR Germany

11:00 - 11:20 Uhr: 1. Zeittraining ADAC GT Masters

11:35 - 12:05 Uhr: 2. Zeittraining Tourenwagen + GT Classics

12:20 - 12:40 Uhr: 2. Zeittraining GTC Race

13:40 - 14:10 Uhr: 1. Rennen TCR Germany

14:35 - 15:35 Uhr: Endurance-Rennen GTC Race

16:30 - 17:30 Uhr: 1. Rennen ADAC GT Masters

18:00 - 18:30 Uhr: Rennen GT Classics

Ab 18:30 Uhr wird die Boxengasse für Fans geöffnet. Zudem gibt es von 12:20 bis 12:50 Uhr in der Mittagspause erstmals seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie den Pitwalk.

Sonntag, 12. September

09:00 - 09:20 Uhr: 2. Zeittraining ADAC GT Masters

09:35 - 09:55 Uhr: 2. Zeittraining TCR Germany

10:15 - 10:45 Uhr: 1. Rennen GTC Race

11:05 - 11:45 Uhr: Rennen Tourenwagen Classics

12:30 - 13:30 Uhr: 2. Rennen ADAC GT Masters

14:40 - 15:10 Uhr: 2. Rennen TCR Germany

15:35 - 16:05 Uhr: 2. Rennen GTC Race

Starterliste ADAC GT Masters Lausitzring 2021

Aufgrund der Absage des Grasser-Lamborghinis Startnummer 82 nehmen 26 Fahrzeuge am Rennwochenende teil. Fahrerwechsel gibt es bei den Teams Bernhard und Joos.

# Team Fahrzeug Fahrer 3 Aust Motorsport Audi R8 LMS GT3 Sebastian Asch Daniel Keilwitz 4 Phoenix Racing Audi R8 LMS GT3 Patric Niederhauser Jusuf Owega 7 Precote Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R Klaus Bachler Simona de Silvestro 10 Schubert Motorsport BMW M6 GT3 Nick Yelloly Jesse Krohn 11 Rutronik Racing by Tece Audi R8 LMS GT3 Elia Erhart Pierre Kaffer 13 Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing Mercedes-AMG GT3 Evo Jules Gounon Igor Walilko 14 MRS-GT Racing Porsche 911 GT3 R Maximilian Hackländer Mick Wishofer 16 GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo Mike David Ortmann Clemens Schmid 19 GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo Rolf Ineichen Franck Perera 20 Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing Mercedes-AMG GT3 Evo Constantin Schöll Hendrik Still 22 Toksport WRT Mercedes-AMG GT3 Evo Maro Engel Luca Stolz 28 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS GT3 Luca-Sandro Trefz Christopher Haase 29 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS GT3 Ricardo Feller Christopher Mies 32 Team WRT Audi R8 LMS GT3 Dries Vanthoor Charles Weerts 33 Rutronik Racing by Tece Audi R8 LMS GT3 Kim-Luis Schramm Dennis Marschall 54 Yaco Racing Audi R8 LMS GT3 Simon Reicher Norbert Siedler 63 GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo Mirko Bortolotti Albert Costa 69 Car Collection Motorsport Audi R8 LMS GT3 Markus Winkelhock Florian Spengler 70 Mann-Filter Team Landgraf-HTP/WWR Mercedes-AMG GT3 Evo Raffaele Marciello Maximilian Buhk 71 T3 Motorsport Audi R8 LMS GT3 Maximillian Paul Hugo Sasse 74 Küs Team Bernhard Porsche 911 GT3 R Joel Eriksson Julien Andlauer 75 Küs Team Bernhard Porsche 911 GT3 R Christian Engelhart Thomas Preining 77 Callaway Competition Corvette C7 GT3-R Marvin Kirchhöfer Jeffrey Schmidt 91 Team Joos Sportwagentechnik Porsche 911 GT3 R Jannes Fittje David Jahn 92 SSR Performance Porsche 911 GT3 R Michael Ammermüller Mathieu Jaminet 99 Precote Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R Robert Renauer Sven Müller

ADAC GT Masters 2021: TV-Zeiten und Livestream

Der RTL-Spartensender Nitro überträgt alle Rennen des ADAC GT Masters live im Free-TV mit Vor- und Nachberichterstattung. Außerdem stehen auf der RTL-Streamingwebsite TVNOW Livestreams auch der Rahmenserien zur Verfügung. Diese laufen mit Streckensprecher-Kommentar. Auch auf der ADAC-Motorsport-Webseite gibt es Streams von den Rennen.

Ein Live-Timing steht auf der offiziellen Seite des ADAC GT Masters zur Verfügung. Es öffnet sich auf der Startseite automatisch mit jeder gestarteten Session und verschwindet anschließend wieder.

Die Zeiten am Sonntag sind diesmal anders. Das liegt daran, dass der Große Preis von Italien der Formel 1 eines von vier Rennen, das von RTL gesendet wird. Das ADAC GT Masters wird daher früher starten, sodass RTL einen kompletten Motorsportnachmittag sendet.

Samstag, 11. September

11:00 - 11:30 Uhr: 1. Qualifying (TVNOW, adac.de/motorsport)

16:00 - 16:30 Uhr: Vorberichte (Nitro, TVNOW)

16:30 - 17:40 Uhr: Rennen 1 (Nitro, TVNOW, adac.de/motorsport)

17:40 - 18:00 Uhr: Highlights (Nitro, TVNOW)

18:00 - 18:30 Uhr: Race-Day-Highlights (Nitro)

20:00 - 21:00 Uhr: PS On Air - Der ADAC GT Masters Talk (Youtube.com/adac)

Sonntag, 12. September

09:00 - 09:30 Uhr: Qualifying 2 (TVNOW, adac.de/motorsport)

11:30 - 12:00 Uhr: ADAC GT Masters Backstage (adac.de/motorsport, Youtube.com/adac)

12:00 - 12:30 Uhr: Vorberichte (Nitro, TVNOW)

12:30 - 13:40 Uhr: Rennen 2 (Nitro, TVNOW, adac.de/motorsport)

13:40 - 13:50 Uhr: Highlights (Nitro, TVNOW)

Zuschauer und Tickets

Eintrittskarten für das Sportwagen-Festival auf dem Lausitzring gibt es auf der Website des ADAC GT Masters. Die Preise sind moderat. Das Tagesticket beginnt bei 22,50 Euro für ADAC-Mitglieder (Nichtmitglieder 25 Euro), das Wochenendticket ab 36 beziehungsweise 40 Euro. Kinder bis zwölf Jahre bekommen freien Eintritt in Begleitung eines Erwachsenen.

Wichtig: Für den Eintritt gelten die "3G"-Regeln (geimpft, genesen oder getestet). Tribünenplätze sind personalisiert. Erstmals seit Beginn der COVID-19-Pandemie wird das Fahrerlager für Fans geöffnet.

Damit debütieren auch einige neue Features für Fans, die der ADAC schon länger geplant hat: Es gibt eine spezielle Box für Zuschauer, aus der heraus sie nahe ans Geschehen in der Boxengasse kommen. Ebenfalls sein Debüt feiert ein neuer achteinhalb Meter hoher Turm mit Aussichtsplattform, der für Fans zugänglich ist. Dieser wird unübersehbar im Fahrerlager stehen.

Balance of Performance (BoP) ADAC GT Masters Lausitzring

Wie schon Oschersleben und Zandvoort fällt auch die Kurzanbindung des Lausitzrings unter den Streckentyp "D" der GT3-Mutterorganisation SRO. Diese hat über den Sommer hinweg noch geringfügige Änderungen an der BoP vorgenommen, die sich jedoch im Rahmen halten.

In Klammern Änderungen zu Zandvoort

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Ladedruck Bodenfreiheit v/h Lambda Audi R8 LMS GT3 1.320 kg (+5) 2x 40 mm - 65,5/128 mm 0,91 BMW M6 GT3 1.305 kg - 1,65-1,98 bar 93/93 mm 0,92 Corvette C7 GT3-R 1.310 kg (+5) 1x 52 mm - 65/72 mm 0,88 Lamborghini Huracan GT3 Evo 1.325 kg (-5) 2x 39 mm - 65,5/128 mm 0,89 Mercedes-AMG GT3 1.330 kg 2x 34,5 mm - 81/87 mm 0,92 Porsche 911 GT3 R 1.290 kg 2x 41,5 mm - 70/124 mm 0,88

Wettervorhersage, Stand: 8. September

Nach momentaner Lage wird der Herbsteinbruch den Lausitzring erst am Sonntag erreichen. Am Freitag und Samstag soll der Spätsommer noch anhalten. Dieser bringt am Freitag Temperaturen von bis zu 27 Grad Celsius mit sich.

Am Samstag nimmt die Bewölkung zu, es soll aber trocken bleiben und noch einmal bis zu 25 Grad warm werden. Erst am Sonntag ist bei nur noch 20 Grad Celsius mit Regen zu rechnen. Der Wind spielt am Wochenende eine untergeordnete Rolle. Eine leichte Brise weht aus südlicher bis westlicher Richtung.

Daten zum Lausitzring

Von den zahlreichen Streckenvarianten, die auf dem Lausitzring gefahren werden können (Oval außen vorgelassen), hat sich das ADAC GT Masters die Kürzeste herausgesucht, nämlich die "Grand-Prix-Strecke kurz". Diese ist die kürzeste Strecke im Kalender der Deutschen GT-Meisterschaft 2021.

Das ADAC GT Masters fährt seit seiner Gründung im Jahr 2007 auf dem Lausitzring. In den Jahren 2018 und 2019 gab es eine Unterbrechung des Engagements. Dafür gastierte man 2020 gleich zweimal in der Lausitz - einmal regulär, einmal als Ersatz für das wegen der Pandemie ausgefallene Zandvoort-Rennen.

Typ: Permanente Rennstrecke mit Fokus auf Testbetrieb

Streckenlänge: 3,478 Kilometer

Kurven: 12

ADAC GT Masters am Lausitzring seit: 2007 (mit Unterbrechung 2018/19)

Streckenrekord ADAC GT Masters: 1:21.318 (Dries Vanthoor, Audi R8 LMS, 2020)

Distanzrekord: 44 Runden (2. Rennen 2017)

Eröffnung: 2000

Adresse: DEKRA Automobil GmbH, Lausitzallee 1, 01998 Klettwitz

Alle Sieger des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring

Jahr Lauf Fahrer Fahrzeug 2007 R1 R2 Toni Seiler Patrick Gehrling Peter Kox Albert von Thurn und Taxis Corvette Z06.R Lamborghini Gallardo GT3 2008 R1 R2 Jörg Bergmeister Tim Bergmeister Jörg Bergmeister Tim Bergmeister Porsche 911 GT3 Cup S Porsche 911 GT3 Cup S 2009 R1 R2 Henri Moser Christopher Haase Toni Seiler Christian Hohenadel Audi R8 LMS Corvette Z06.R GT3 2010 R1 R2 Peter Kox Albert von Thurn und Taxis Peter Kox Albert von Thurn und Taxis Lamborghini Gallardo LP560 GT3 Lamborghini Gallardo LP560 GT3 2011 R1 R2 Sebastian Asch Michael Ammermüller Thomas Jäger Florian Stoll Porsche 911 GT3 R Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2012 R1 R2 Christian Engelhart Nick Tandy Christian Engelhart Nick Tandy Porsche 911 GT3 R Porsche 911 GT3 R 2013 R1 R2 Diego Alessi Daniel Keilwitz Robert Renauer Martin Ragginger Corvette Z06.R GT3 Porsche 911 GT3 R 2014 R1 R2 Maximilian Buhk Maximilian Götz Claudia Hürtgen Dominik Baumann Mercedes-Benz SLS AMG GT3 BMW Z4 GT3 2015 R1 R2 Dominik Baumann Jens Klingmann Luca Ludwig Sebastian Asch BMW Z4 GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2016 R1 R2 Robert Renauer Martin Ragginger Jules Gounon Daniel Keilwitz Porsche 911 GT3 R Corvette C7 GT3-R 2017 R1 R2 Robert Renauer Sven Müller Ezequiel Perez-Companc Mirko Bortolotti Porsche 911 GT3 R Lamborghini Huracan GT3 2020-I R1 R2 Maro Engel Luca Stolz Dries Vanthoor Charles Weerts Mercedes-AMG GT3 Audi R8 LMS GT3 Evo 2020-II R1 R2 Max Hofer Christopher Haase Mick Wishofer Dorian Boccolacci Audi R8 LMS GT3 Evo Mercedes-AMG GT3

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.