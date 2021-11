Infos ADAC GT Masters Nürburgring 2021: Zeitplan, Livestream, TV-Zeiten

Drei Monate später als geplant gastiert das ADAC GT Masters auf dem Nürburgring. Nachdem das geplante Wochenende vom 6. bis 8. August 2021 der Flutkatastrophe in der Eifel zum Opfer gefallen ist, wird es nun Anfang November nachgeholt.

Ein gewagtes Unterfangen, denn um diese Zeit ist in der Hocheifel durchaus Winterwetter möglich. Doch das siebte Wochenende der Saison soll wie geplant über die Bühne gehen. Gleichzeitig fallen auch die Meisterschaftsentscheidungen auf der Sprintstrecke des Grand-Prix-Kurses.

Zuschauer, die das Rennen vor Ort besuchen möchten, sollten sich warm anziehen. Zu beachten gilt es außerdem die neue Startzeit von 15:30 Uhr - ein Ausgleich für die Umstellung auf Winterzeit.

Voraussichtlich wird dies der letzte Auftritt des BMW M6 GT3 in einer hochkarätigen Meisterschaft auf deutschem Boden sein.

Zeitplan ADAC GT Masters Nürburgring 2021

Ein Nachtrennen wurde zwar erwogen, aber letztlich doch wieder verworfen, weil ein Rennen bei Tageslicht zweckmäßiger ist. Der Zeitplan ist gegenüber "normalen" Rennwochenenden gestrafft. Für die Rahmenserien - GT4 Germany, TCR Germany und Formel 4 - entfallen Trainings, beim ADAC GT Masters werden die Trainingszeiten gekürzt und das Trophy-/Junioren-Training entfällt.

Freitag, 5. November

08:30 - 09:30 Uhr: Freies Training GT4 Germany

09:45 - 10:15 Uhr: Freies Training Formel 4

10:30 - 11:00 Uhr: Freies Training TCR Germany

11:15 - 12:00 Uhr: 1. Freies Training ADAC GT Masters

12:15 - 12:35 Uhr: 1. Zeittraining GT4 Germany

12:50 - 13:10 Uhr: 1. Zeittraining TCR Germany

13:25 - 13:40 Uhr: 1. Zeittraining Formel 4

13:45 - 14:00 Uhr: 2. Zeittraining Formel 4

14:15 - 15:00 Uhr: 2. Freies Training ADAC GT Masters

15:15 - 15:35 Uhr: 2. Zeittraining GT4 Germany

15:50 - 16:10 Uhr: 2. Zeittraining TCR Germany

Samstag, 6. November

09:30 - 09:50 Uhr: 1. Zeittraining ADAC GT Masters

10:15 - 10:45 Uhr: 1. Rennen TCR Germany

11:15 - 11:45 Uhr: 1. Rennen Formel 4

13:30 - 14:30 Uhr: 1. Rennen GT4 Germany

15:30 - 16:30 Uhr: 1. Rennen ADAC GT Masters

Sonntag, 7. November

09:00 - 09:20 Uhr: 2. Zeittraining ADAC GT Masters

09:45 - 10:15 Uhr: 2. Rennen Formel 4

10:45 - 11:15 Uhr: 2. Rennen TCR Germany

11:45 - 12:45 Uhr: 2. Rennen GT4 Germany

14:00 - 14:30 Uhr: 3. Rennen Formel 4

15:30 - 16:30 Uhr: 2. Rennen ADAC GT Masters

Starterliste ADAC GT Masters Nürburgring 2021

Yaco Racing verzichtet auf einen Start beim Saisonfinale des ADAC GT Masters. Auch MRS-GT Racing ist nach dem Weggang von Iris Dorr nicht am Start. Weil auch Prosport auf einen zweiten Gaststart verzichtet, schrumpft das Feld auf 25 Autos. Dafür füllt Phoenix Racing die Lücke mit dem Gaststart eines zweiten Fahrzeugs, sodass 26 Boliden das Wochenende in Angriff nehmen werden.

# Team Fahrzeug Fahrer 3 Aust Motorsport Audi R8 LMS GT3 Sebastian Asch Daniel Keilwitz 4 Phoenix Racing Audi R8 LMS GT3 Patric Niederhauser Jusuf Owega 5 Phoenix Racing Audi R8 LMS GT3 Salman Owega Mattia Drudi 7 Precote Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R Klaus Bachler Simona de Silvestro 10 Schubert Motorsport BMW M6 GT3 Nick Yelloly Jesse Krohn 11 Rutronik Racing by Tece Audi R8 LMS GT3 Elia Erhart Pierre Kaffer 13 Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing Mercedes-AMG GT3 Evo Jules Gounon Igor Walilko 16 GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo Mike David Ortmann Clemens Schmid 19 GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo Rolf Ineichen Franck Perera 20 Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing Mercedes-AMG GT3 Evo Constantin Schöll Hendrik Still 22 Toksport WRT Mercedes-AMG GT3 Evo Maro Engel Luca Stolz 28 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS GT3 Luca-Sandro Trefz Christopher Haase 29 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS GT3 Ricardo Feller Christopher Mies 32 Team WRT Audi R8 LMS GT3 Dries Vanthoor Charles Weerts 33 Rutronik Racing by Tece Audi R8 LMS GT3 Kim-Luis Schramm Dennis Marschall 63 GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo Mirko Bortolotti Marco Mapelli 69 Car Collection Motorsport Audi R8 LMS GT3 Markus Winkelhock Florian Spengler 70 Mann-Filter Team Landgraf-HTP/WWR Mercedes-AMG GT3 Evo Raffaele Marciello Maximilian Buhk 71 T3 Motorsport Audi R8 LMS GT3 Maximillian Paul Luca Ghiotto 74 Küs Team Bernhard Porsche 911 GT3 R Joel Eriksson Marco Holzer 75 Küs Team Bernhard Porsche 911 GT3 R Christian Engelhart Thomas Preining 77 Callaway Competition Corvette C7 GT3-R Marvin Kirchhöfer Jeffrey Schmidt 82 GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo Tim Zimmermann Hugo Sasse 91 Team Joos Sportwagentechnik Porsche 911 GT3 R Jannes Fittje David Jahn 92 SSR Performance Porsche 911 GT3 R Michael Ammermüller Mathieu Jaminet 99 Precote Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R Robert Renauer Sven Müller

ADAC GT Masters 2021: TV-Zeiten und Livestream

Der RTL-Spartensender Nitro überträgt alle Rennen des ADAC GT Masters live im Free-TV mit Vor- und Nachberichterstattung. Eine Änderung gibt es beim Streaming: Die bisherige Plattform TVNOW heißt ab dem 4. November RTL+. Am Stream auf der Startseite ändert sich nichts. Es stehen Livestreams auch der Rahmenserien zur Verfügung. Diese laufen mit Streckensprecher-Kommentar. Auch auf der ADAC-Motorsport-Webseite gibt es Streams von den Rennen.

Ein Live-Timing steht auf der offiziellen Seite des ADAC GT Masters zur Verfügung. Es öffnet sich auf der Startseite automatisch mit jeder gestarteten Session und verschwindet anschließend wieder.

Samstag, 6. November

09:30 - 10:00 Uhr: 1. Qualifying (RTL+, adac.de/motorsport)

14:30 - 15:30 Uhr: Vorberichte (Nitro, RTL+)

15:30 - 16:00 Uhr: Rennen 1 (Nitro, TVNOW, adac.de/motorsport)

19:00 - 20:00 Uhr: PS On Air - Der ADAC GT Masters Talk (adac.de/motorsport, youtube.com/adac)

Sonntag, 7. November

09:00 - 09:30 Uhr: Qualifying 2 (RTL+, adac.de/motorsport)

15:00 - 16:30 Uhr: Vorberichte (Nitro, RTL+)

15:30 - 16:40 Uhr: Rennen 2 (Nitro, RTL+, adac.de/motorsport)

16:40 - 17:00 Uhr: Highlights (Nitro, RTL+)

17:00 - 17:25 Uhr: Raceday-Highlights (Nitro, RTL+)

tba: ADAC GT Masters Backstage (adac.de/motorsport, youtube.com/adac)

Zuschauer und Tickets

Eintrittskarten für das Wochenende auf dem Sachsenring gibt es auf der Website des ADAC GT Masters. Die Preise sind moderat. Das Tagesticket beginnt bei 22,50 Euro für ADAC-Mitglieder (Nichtmitglieder 25 Euro), das Wochenendticket ab 36 beziehungsweise 40 Euro. Kinder bis zwölf Jahre bekommen freien Eintritt in Begleitung eines Erwachsenen.

Das Fahrerlager wird für Fans geöffnet, womit auch einige Features genutzt werden können: Es gibt eine spezielle Box für Zuschauer, aus der heraus sie nahe ans Geschehen in der Boxengasse kommen. Der achteinhalb Meter hohe Fan-Tower mit Aussichtsplattform ist für Fans ebenfalls zugänglich.

Wichtig: Für den Eintritt gelten die "3G"-Regeln (geimpft, genesen oder getestet). Winterkleidung wird dringend empfohlen.

Balance of Performance (BoP) ADAC GT Masters Nürburgring

Die Nürburgring-Sprintstrecke fällt wie die meisten Strecken des ADAC GT Masters unter die Kategorie D (niedriges Tempo, mittlerer Abtrieb). Zuletzt ist der Lausitzring unter diese Kategorie gefallen, zu der auch Zandvoort und Oschersleben gehören.

Eine Besonderheit gibt es beim BMW M6 GT3. Womöglich in Reaktion auf die Ladedruckspitzen am Sachsenring wurden nun zwei getrennte Boost-Tabellen angefertigt: Eine für den ersten bis dritten und eine für den vierten bis sechsten Gang. Ansonsten erhält der Lamborghini seine fünf Kilo zurück und fährt wieder mit der Einstufung aus Zandvoort. Eine moderate Erleichterung gibt es für Porsche.

In Klammern Veränderungen zum Lausitzring (Ladedruck-Tabelle BMW M6 GT3 hier)

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Ladedruck Bodenfreiheit v/h Lambda Audi R8 LMS GT3 Evo 1.320 kg 2x 40 mm - 65,5/128 mm 0,91 BMW M6 GT3 1.305 kg - 1,65-1,98 bar 1,65-2,00 bar 93/93 mm 0,92 Corvette C7 GT3-R 1.310 kg 1x 52 mm - 65/72 mm 0,88 Lamborghini Huracan GT3 Evo 1.330 kg (+5) 2x 39 mm - 65,5/128 mm 0,89 Mercedes-AMG GT3 1.330 kg 2x 34,5 mm - 81/87 mm 0,92 Porsche 911 GT3 R 1.285 kg (-5) 2x 41,5 mm - 70/124 mm 0,88

Wettervorhersage, Stand: 3. November

Kalt, kälter, Nürburgring! Aktuell liegen die Werte in der Eifel nur knapp über dem Gefrierpunkt, seit die Kaltfront zum Monatswechsel über Deutschland hereingebrochen ist. Glück im Unglück: Genau zum Wochenende wird der Regen aufhören und es soll zumindest etwas wärmer werden.

Das bedeutet dann Höchstwerte von etwa acht Grad Celsius an allen Tagen, am Sonntag können sogar deren neun drin sein. Wichtig für alle Fans, die auf den Tribünen Platz nehmen: Skikleidung ist Pflicht, da durch den Wind die gefühlte Temperatur schnell auf null Grad und weniger absinken kann.

Zumindest weht der Wind am Samstag und Sonntag aus südwestlicher Richtung, sodass die nach Nordwest ausgerichteten Haupttribünen zumindest halb im Windschatten liegen. Freitags weht er jedoch noch aus nordwestlicher Richtung und damit voll in die Tribünen hinein. An allen drei Tagen kann sich die Sonne zeigen, die jedoch die Tribünen nur am Spätnachmittag erreichen wird.

Daten zum Nürburgring

Keine Strecke steht so stellvertretend für den deutschen Motorsport wie der Nürburgring. Die Sprintstrecke des Grand-Prix-Kurses ist dennoch nicht bei allen Fahrern beliebt. Der erste Teil der Runde besteht vor allem aus engen Kurven und Spitzkehren in der 2002 gebauten Mercedes-Arena.

Nach der Goodyear-Spange folgen weitläufigere Kurven und ein längeres Vollgasstück durch den Advan-Bogen. In der Veedol-Schikane wird die enge Variante genutzt, die auch von der Formel 1 befahren wird und wieder etwas Rhythmus rausnimmt. Die 3,629 Kilometer lange Variante wird seit 2014 befahren.

Der Nürburgring ist ein Fixpunkt im Kalender des ADAC GT Masters. Nicht nur trat die Deutsche GT-Meisterschaft in allen 15 Jahren bislang in der Eifel an (2008 und 2012 sogar zweimal), wenn auch auf unterschiedlichen Streckenkonfigurationen.

2007 fand hier auch das allererste Rennen des ADAC GT Masters statt. Auf keiner anderen Strecke wurden so viele Rennen absolviert wie auf dem Nürburgring. Dennoch ist die Eifelstrecke noch nie Austragungsort des Saisonfinals gewesen - bis 2021.

Typ: Permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 3,629 Kilometer

Kurven: 11

ADAC GT Masters auf dem Nürburgring seit: 2007

Streckenrekord ADAC GT Masters: 1:25.681 (Frank Stippler, Audi R8 LMS, 2018)

Distanzrekord: 41 Runden (2. Rennen 2018 und 1. Rennen 2019)

Eröffnung/Umbauten: 1984/1995/2002

Adresse: Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG, Otto-Flimm-Straße, 53520 Nürburg

Alle Sieger des ADAC GT Masters auf dem Nürburgring

Jahr Lauf Fahrer Fahrzeug 2007 R1 R2 Christopher Haase Gianni Morbidelli Wolfgang Kaufmann Alexander van der Lof Lamborghini Gallardo GT3 Lamborghini Gallardo GT3 2008-I R1 R2 Lance David Arnold Frank Stippler Roman Russinow Peter Kox Porsche 911 GT3 Cup S Lamborghini Gallardo GT3 2008-II R1 R2 Dominik Schwager Klaus Ludwig Dominik Schwager Klaus Ludwig Corvette Z06.R GT3 Corvette Z06.R GT3 2009 R1 R2 Jens Klingmann Andreas Wirth Marc Hennerici Luca Ludwig BMW Alpina B6 GT3 Corvette Z06.R GT3 2010 R1 R2 Martin Matzke Andreas Wirth Martin Matzke Andreas Wirth BMW Alpina B6 GT3 BMW Alpina B6 GT3 2011 R1 R2 Johannes Stuck Ferdinand Stuck Christiaan Frankenhout Andreas Wirth Lamborghini Gallardo LP600+ Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2012-I R1 R2 Christian Mamerow Rene Rast Dino Lunardi Maxime Martin Audi R8 LMS ultra BMW Alpina B6 GT3 2012-II R1 R2 Dino Lunardi Maxime Martin Diego Alessi Daniel Keilwitz BMW Alpina B6 GT3 Corvette Z06.R GT3 2013 R1 R2 Maximilian Götz Maximilian Buhk Claudia Hürtgen Dominik Baumann Mercedes-Benz SLS AMG GT3 BMW Z4 GT3 2014 R1 R2 Sven Barth David Jahn Andreas Wirth Daniel Keilwitz Corvette Z06.R GT3 Corvette Z06.R GT3 2015 R1 R2 Daniel Dobitsch Edward Sandström Florian Stoll Marc Basseng Audi R8 LMS ultra Audi R8 LMS ultra 2016 R1 R2 David Jahn Kevin Estre Christopher Mies Connor de Phillippi Porsche 911 GT3 R Audi R8 LMS GT3 2017 R1 R2 Sebastian Asch Lucas Auer Markus Pommer Kelvin van der Linde Mercedes-AMG GT3 Audi R8 LMS GT3 2018 R1 R2 Indy Dontje Maximilian Buhk Filip Salaquarda Frank Stippler Mercedes-AMG GT3 Audi R8 LMS GT3 2019 R1 R2 Mirko Bortolotti Christian Engelhart Timo Bernhard Klaus Bachler Lamborghini Huracan GT3 Evo Porsche 911 GT3 R 2020 R1 R2 Christian Engelhart Michael Ammermüller Sven Müller Robert Renauer Porsche 911 GT3 R Porsche 911 GT3 R

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.