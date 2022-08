Infos ADAC GT Masters Nürburgring 2022: Zeitplan, TV-Zeiten, Livestream

Audio-Player laden

Das ADAC GT Masters 2022 nimmt wieder Fahrt auf. Viele Teams und Fahrer haben sich in der Zeit seit Zandvoort in anderen Rennserien oder bei Testfahrten die Zeit vertrieben. Was es gebracht hat? Darüber wird das vierte Rennwochenende des Jahres auf dem Nürburgring Aufschluss geben. 'Motorsport.com Deutschland' hat alle Informationen gesammelt.

Zeitplan ADAC GT Masters Nürburgring 2022

Freitag, 5. August:

08:30 - 09:00 Uhr: 1. Freies Training ADAC Formel 4

09:10 - 10:10 Uhr: 1. Freies Training ADAC GT Masters

10:15 - 10:45 Uhr: Freies Training ADAC GT Masters Trophy

10:55 - 11:55 Uhr: 1. Freies Training ADAC GT4 Germany

12:05 - 12:35 Uhr: 1. Freies Training ADAC TCR Germany

12:45 - 13:15 Uhr: 2. Freies Training ADAC Formel 4

13:25 - 14:15 Uhr: 2. Freies Training ADAC GT Masters

14:25 - 15:25 Uhr: Freies Training Porsche-Carrera-Cup Deutschland

15:35 - 16:35 Uhr: 2. Freies Training ADAC GT4 Germany

16:45 - 17:15 Uhr: 2. Freies Training ADAC TCR Germany

17:25 - 17:40 Uhr: 1. Zeittraining ADAC Formel 4

17:45 - 18:00 Uhr: 2. Zeittraining ADAC Formel 4

Samstag, 6. August:

08:30 - 08:50 Uhr: 1. Zeittraining ADAC GT4 Germany

09:00 - 09:20 Uhr: 1. Zeittraining ADAC GT Masters

09:30 - 10:05 Uhr: Zeittraining Porsche-Carrera-Cup Deutschland

10:15 - 10:35 Uhr: 1. Zeittraining ADAC TCR Germany

11:35 - 12:05 Uhr: 1. Rennen ADAC Formel 4

13:00 - 14:00 Uhr: 1. Rennen ADAC GT Masters

14:40 - 15:10 Uhr: 1. Rennen Porsche-Carrera-Cup Deutschland

15:30 - 16:30 Uhr: 1. Rennen ADAC GT4 Germany

16:50 - 17:20 Uhr: 1. Rennen ADAC TCR Germany

Sonntag, 7. August:

08:05 - 08:25 Uhr: 2. Zeittraining ADAC TCR Germany

08:40 - 09:00 Uhr: 2. Zeittraining ADAC GT Masters

09:10 - 09:30 Uhr: 2. Zeittraining ADAC GT4 Germany

09:55 - 10:25 Uhr: 2. Rennen ADAC Formel 4

11:35 - 12:05 Uhr: 2. Rennen ADAC TCR Germany

13:00 - 14:00 Uhr: 2. Rennen ADAC GT Masters

14:40 - 15:10 Uhr: 2. Rennen Porsche Carrera Cup Deutschland

15:40 - 16:40 Uhr: 2. Rennen ADAC GT4 Germany

17:05 - 17:35 Uhr: 3. Rennen ADAC Formel 4

Starterliste ADAC GT Masters Nürburgring 2022

Die Bombe platzte am Donnerstag. ID Racing konnte keinen zweiten Fahrer für den Porsche 911 GT3 R auftreiben. Das Team wird daher auf dem Nürburgring fehlen. Somit gehen nur noch 21 Autos von fünf verschiedenen Herstellern an den Start.

Einen spektakulären Neuzugang gibt es bei Landgraf, wo Maro Engel an der Seite von Raffaele Marciello antritt. Auch bei ZVO wird es einen Wechsel geben müssen, da Daniel Juncadella auf der Starterliste der IMSA in Elkhart Lake steht. Das Team hat mittlerweile Luca Stolz als Ersatz verkündet.

Bei Land-Motorsport sitzt erneut Ricardo Feller zusammen mit dem Meisterschaftsführenden Jusuf Owega auf dem Audi R8 LMS GT3 evo II mit der #29. Madpanda Motorsport macht auch am Nürburgring mit dem Duo Ezequiel Perez-Companc und Maximilian Götz weiter.

# Team Fahrzeug Fahrer 1 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Tim Zimmermann Christopher Mies 4 Drago Racing Team ZVO Mercedes-AMG GT3 Jules Gounon Fabian Schiller 8 Mercedes-AMG Team ZVO Mercedes-AMG GT3 Luca Stolz Daniel Juncadella 10 Schubert Motorsport BMW M4 GT3 Ben Green Niklas Krütten 14 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo Mick Wishofer Konsta Lappalainen 15 Rutronik Racing Audi R8 LMS evo II GT3 Luca Engstler Patric Niederhauser 19 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo Franck Perera Arthur Rougier 20 Schubert Motorsport BMW M4 GT3 Jesse Krohn Nick Catsburg 22 Allied Racing Porsche 911 GT3 R Joel Sturm Sven Müller 27 Rutronik Racing Audi R8 LMS evo II GT3 Kim-Luis Schramm Dennis Marschall 28 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Salman Owega Christopher Haase 29 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Jusuf Owega Ricardo Feller 33 Car Collection Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Thierry Vermeulen Mattia Drudi 48 Mann-Filter Team Landgraf Mercedes-AMG GT3 Maro Engel Raffaele Marciello 54 Eastalent Racing Team Audi R8 LMS evo II GT3 Simon Reicher Norbert Siedler 63 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo Jack Aitken Albert Costa 69 Car Collection Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Markus Winkelhock Florian Spengler 71 T3-Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo Maximillian Paul Marco Mapelli 84 Mann-Filter Team Landgraf Mercedes-AMG GT3 Frank Bird Elias Seppänen 88 JP Motorsport McLaren 720S GT3 Christian Klien Dennis Lind 90 Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 Maximilian Götz Ezequiel Perez Companc 91 Team Joos Sportwagentechnik Porsche 911 GT3 R Christian engelhart Ayhancan Güven

ADAC GT Masters 2022: TV-Zeiten und Livestream

Auch in diesem Jahr überträgt RTL-Spartensender Nitro alle Rennen des ADAC GT Masters live und in voller Länge, inklusive Vor- und Nachberichterstattung. Außerdem stehen auf dem Streamingportal RTL+ Livestreams auch der Rahmenserien zur Verfügung. Diese laufen mit Streckensprecher-Kommentar. Auf der ADAC-Motorsport-Webseite gibt es ebenfalls Streams von den Rennen.

Ein Live-Timing steht auf der offiziellen Seite des ADAC GT Masters zur Verfügung. Kostenlose Streams der Rahmenrennserien gibt es auf sport.de.

Samstag, 6. August

12:30 - 13:00 Uhr: Countdown (Nitro)

13:00 - 14:05 Uhr: Rennen (Nitro)

14:05 - 14:15 Uhr: Highlights (Nitro)

14:15 - 14:30 Uhr: Countdown Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro)

14:30 - 15:15 Uhr: Rennen Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro)

15:15 - 15:30 Uhr: Highlights Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro)

Sonntag, 7. August

12:30 - 13:00 Uhr: Countdown (Nitro)

13:00 - 14:05 Uhr: Rennen (Nitro)

14:05 - 14:15 Uhr: Highlights (Nitro)

14:15 - 14:30 Uhr: Vorberichte Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro)

14:30 - 15:15 Uhr: Rennen Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro)

15:15 - 15:30 Uhr: Highlights Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro)

Balance of Performance (BoP) ADAC GT Masters Nürburgring

Die Balance of Performance muss das ADAC GT Masters nicht selbst erstellen. Anders als beispielsweise die DTM vertraut der ADAC auf die Einstufungen durch die GT3-Mutterorganisation SRO. Am Nürburgring kommt die BoP für Strecken vom Typ D zur Anwendung. Typ D bedeutet niedriges Tempo und mittlerer Abtrieb.

In Klammern die Veränderungen zu Zandvoort, der letzten Strecke vom Typ D

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Ladedruck Bodenfreiheit v/h Lambda Audi R8 LMS GT3 Evo II 1.315 kg (+5) 2x 36 mm - 65,5/128 mm 0,91 BMW M4 GT3 1.315 kg - 2,00-2,71 bar 84,5/83,5 mm 1,10 Lamborghini Huracan GT3 Evo 1.315 kg (+5) 2x 39 mm - 70/128 mm 0,89 Mercedes-AMG GT3 1.324 kg (-5)

2x 34,5 mm - 81/87 mm 0,91 (-0,01) Porsche 911 GT3 R 1.265 kg (+5) 2x 41,5 mm - 70/124 mm 0,88

Wettervorhersage, Stand: 3. August

Irgendwie schafft es der Nürburgring immer: Im höchsten Hochsommer fällt das Rennwochenende genau in die Phase eines Kaltlufteinbruchs aus Nordwesten. Genau zum Freitag kommt der Temperatursturz von 30 auf nur noch knapp über 20 Grad Celsius. Am Vormittag sind zudem Gewitter möglich.

Im weiteren Verlauf des Wochenendes bleibt es heiter bis wolkig, aber voraussichtlich gibt es keine weiteren Niederschläge. Der viel zu trockene Sommer 2022 setzt sich nahtlos fort.

Daten zum Nürburgring

Keine Strecke steht so stellvertretend für den deutschen Motorsport wie der Nürburgring. Die Sprintstrecke des Grand-Prix-Kurses ist dennoch nicht bei allen Fahrern beliebt. Der erste Teil der Runde besteht vor allem aus engen Kurven und Spitzkehren in der 2002 gebauten Mercedes-Arena.

Nach der Goodyear-Spange folgen weitläufigere Kurven und ein längeres Vollgasstück durch den Advan-Bogen. In der Veedol-Schikane wird die enge Variante genutzt, die auch von der Formel 1 befahren wird und wieder etwas Rhythmus rausnimmt. Die 3,629 Kilometer lange Variante wird seit 2014 befahren.

Christopher Mies und Ricardo Feller wurden am Nürburgring Meister 2021 Foto: ADAC Motorsport

Der Nürburgring ist ein Fixpunkt im Kalender des ADAC GT Masters. Nicht nur trat die Deutsche GT-Meisterschaft in allen 16 Jahren bislang in der Eifel an (2008 und 2012 sogar zweimal), wenn auch auf unterschiedlichen Streckenkonfigurationen.

2007 fand hier auch das allererste Rennen des ADAC GT Masters statt. Auf keiner anderen Strecke wurden so viele Rennen absolviert wie auf dem Nürburgring.

Typ: Permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 3,629 Kilometer

Kurven: 11

ADAC GT Masters auf dem Nürburgring seit: 2007

Streckenrekord ADAC GT Masters: 1:25.681 (Frank Stippler, Audi R8 LMS, 2018)

Distanzrekord: 41 Runden (2. Rennen 2018, 1. Rennen 2019 und 1. Rennen 2021)

Eröffnung/Umbauten: 1984/1995/2002

Adresse: Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG, Otto-Flimm-Straße, 53520 Nürburg

Alle Sieger des ADAC GT Masters auf dem Nürburgring

Jahr Lauf Fahrer Fahrzeug 2007 R1 R2 Christopher Haase Gianni Morbidelli Wolfgang Kaufmann Alexander van der Lof Lamborghini Gallardo GT3 Lamborghini Gallardo GT3 2008-I R1 R2 Lance David Arnold Frank Stippler Roman Russinow Peter Kox Porsche 911 GT3 Cup S Lamborghini Gallardo GT3 2008-II R1 R2 Dominik Schwager Klaus Ludwig Dominik Schwager Klaus Ludwig Corvette Z06.R GT3 Corvette Z06.R GT3 2009 R1 R2 Jens Klingmann Andreas Wirth Marc Hennerici Luca Ludwig BMW Alpina B6 GT3 Corvette Z06.R GT3 2010 R1 R2 Martin Matzke Andreas Wirth Martin Matzke Andreas Wirth BMW Alpina B6 GT3 BMW Alpina B6 GT3 2011 R1 R2 Johannes Stuck Ferdinand Stuck Christiaan Frankenhout Andreas Wirth Lamborghini Gallardo LP600+ Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2012-I R1 R2 Christian Mamerow Rene Rast Dino Lunardi Maxime Martin Audi R8 LMS ultra BMW Alpina B6 GT3 2012-II R1 R2 Dino Lunardi Maxime Martin Diego Alessi Daniel Keilwitz BMW Alpina B6 GT3 Corvette Z06.R GT3 2013 R1 R2 Maximilian Götz Maximilian Buhk Claudia Hürtgen Dominik Baumann Mercedes-Benz SLS AMG GT3 BMW Z4 GT3 2014 R1 R2 Sven Barth David Jahn Andreas Wirth Daniel Keilwitz Corvette Z06.R GT3 Corvette Z06.R GT3 2015 R1 R2 Daniel Dobitsch Edward Sandström Florian Stoll Marc Basseng Audi R8 LMS ultra Audi R8 LMS ultra 2016 R1 R2 David Jahn Kevin Estre Christopher Mies Connor de Phillippi Porsche 911 GT3 R Audi R8 LMS GT3 2017 R1 R2 Sebastian Asch Lucas Auer Markus Pommer Kelvin van der Linde Mercedes-AMG GT3 Audi R8 LMS GT3 2018 R1 R2 Indy Dontje Maximilian Buhk Filip Salaquarda Frank Stippler Mercedes-AMG GT3 Audi R8 LMS GT3 2019 R1 R2 Mirko Bortolotti Christian Engelhart Timo Bernhard Klaus Bachler Lamborghini Huracan GT3 Evo Porsche 911 GT3 R 2020 R1 R2 Christian Engelhart Michael Ammermüller Sven Müller Robert Renauer Porsche 911 GT3 R Porsche 911 GT3 R 2020 R1 R2 Christopher Mies Ricardo Feller Michael Ammermüller Mathieu Jaminet Audi R8 LMS GT3 Evo Porsche 911 GT3 R

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.