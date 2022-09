Infos ADAC GT Masters Sachsenring 2022: Zeitplan, Livestream, TV-Zeiten

Audio-Player laden

Die Deutsche GT-Meisterschaft legt ihren alljährlichen Tourstopp auf dem Sachsenring ein. Die Rennstrecke bei Hohenstein-Ernstthal in der Nähe von Chemnitz ist bislang in jeder Saison des ADAC GT Masters im Kalender gewesen. Dieses Jahr ist es die vorletzte Saisonstation.

An diesem Wochenende werden die Weichen für den finalen Titelkampf auf dem Hockenheimring gestellt. Tabellenführer Raffaele Marciello und das Joos-Team haben sich an der Spitze der Tabelle einen Vorsprung herausgefahren. Doch es ist bekannt, wie schnell sich das Blatt im ADAC GT Masters wenden kann. Fest steht auch: Wer sich jetzt noch Fehler leistet, ist aus dem Titelkampf raus.

Zeitplan ADAC GT Masters Sachsenring 2022

Mit dem elektrischen Tourenwagen-Cup ETCR startet erstmals eine vollelektrische Rennserie im Rahmenprogramm des ADAC GT Masters. Die Meisterschaft besteht aus sechs Autos und zwölf Fahrern, die in sogenannten Pools gegeneinander antreten, die ihre Rennen unabhängig voneinander austragen.

Es gibt den "Pool Fast" für professionelle Fahrer (unter anderem ist mit Nick Catsburg hier auch ein Stammfahrer des ADAC GT Masters am Start, der an diesem Wochenende aber dort pausiert), und den "Pool Furious" für Tourenwagen-Legenden und "wilde Hunde" des Tourenwagensports wie Mattias Ekström, Bruno Spengler oder Norbert Michelisz.

Freitag, 23. September

08:00 - 08:30 Uhr: 1. Freies Training ADAC TCR Germany

08:40 - 09:40 Uhr: 1. Freies Training ADAC GT Masters

09:45 - 10:15 Uhr: Freies Training ADAC GT Masters Junior/Trophy

10:30 - 11:30 Uhr: 1. Freies Training ADAC GT4 Germany

11:45 - 12:15 Uhr: 2. Freies Training ADAC TCR Germany

12:30 - 13:05 Uhr: Freies Training ETCR Pool Fast

13:15 - 14:15 Uhr: 2. Freies Training ADAC GT Masters

14:30 - 15:30 Uhr: Freies Training Porsche-Carrera-Cup

15:45 - 16:45 Uhr: 2. Freies Training ADAC GT4 Germany

17:00 - 17:20 Uhr: 1. Zeittraining ADAC TCR Germany

17:30 - 17:50 Uhr: 2. Zeittraining ADAC TCR Germany

18:05 - 18:40 Uhr: Freies Training ETCR Pool Furious

Samstag, 24. September

08:00 - 08:35 Uhr: Qualifying ETCR Pool Fast

08:50 - 09:10 Uhr: 1. Zeittraining ADAC GT Masters

09:25 - 10:00 Uhr: Zeittraining Porsche-Carrera-Cup

10:55 - 11:30 Uhr: Qualifying ETCR Pool Furious

11:45 - 12:05 Uhr: 1. Zeittraining ADAC GT4 Germany

13:00 - 14:00 Uhr: 1. Rennen ADAC GT Masters

14:40 - 15:10 Uhr: 1. Rennen Porsche-Carrera-Cup

15:35 - 16:05 Uhr: Viertelfinale ETCR Pool Fast

16:25 - 16:55 Uhr: 1. Rennen ADAC TCR Germany

17:20 - 18:20 Uhr: 1. Rennen ADAC GT4 Germany

18:35 - 19:05 Uhr: Viertelfinale ETCR Pool Furious

Sonntag, 25. September

08:00 - 08:30 Uhr: Halbfinale ETCR Pool Fast

08:50 - 09:10 Uhr: 2. Zeittraining ADAC GT Masters

09:25 - 09:45 Uhr: 2. Zeittraining ADAC GT4 Germany

10:40 - 11:10 Uhr: Halbfinale ETCR Pool Furious

11:35 - 12:05 Uhr: 2. Rennen ADAC TCR Germany

13:00 - 14:00 Uhr: 2. Rennen ADAC GT Masters

14:40 - 15:10 Uhr: 2. Rennen Porsche-Carrera-Cup

15:35 - 15:55 Uhr: Superfinale ETCR Pool Fast

16:25 - 17:25 Uhr: 2. Rennen ADAC GT4 Germany

18:00 - 18:30 Uhr: Superfinale ETCR Pool Furious

Events für Fans

Samstag, 10:10 - 10:40 Uhr: Pitwalk

Samstag, 10:40 - 11:00 Uhr: Meet the Drivers (TCR/PCC/ETCR)

Samstag, 12:25 - 12:50 Uhr: Gridwalk

Samstag, 15:15 - 15:35 Uhr: Meet the Drivers (GTM/GT4/ETCR)

Samstag, 19:15 - 20:00 Uhr: Open Pitlane & PS on Air

Sonntag, 09:55 - 10:25 Uhr: Pitwalk

Sonntag, 12:25 - 12:50 Uhr: Gridwalk

Die "Meet the Drivers"-Aktionen finden auf dem Boxendach statt.

Starterliste ADAC GT Masters Lausitzring 2022

Wie bereits angekündigt, muss das ADAC GT Masters den Verlust weiterer Fahrzeuge verkraften und tritt aus diesem mit lediglich 19 Autos an. Während sich Madpanda und ID Racing komplett aus der Saison verabschiedet haben, fehlt auch ein Schubert-BMW. Dieser wird beim Finale in Hockenheim allerdings wieder dabei sein.

Dries Vanthoor kehrt zu seinem zweiten Einsatz bei Land zurück, weil Ricardo Feller wegen der Terminkollision mit der DTM verhindert ist. Jules Gounon wurde am Mittwoch für renntauglich erklärt und wird seine kurze Zwangspause nach der Wirbelverletzung beenden.

# Team Fahrzeug Fahrer 1 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Tim Zimmermann Christopher Mies 4 Drago Racing Team ZVO Mercedes-AMG GT3 Jules Gounon Fabian Schiller 8 Mercedes-AMG Team ZVO Mercedes-AMG GT3 Jan Marschalkowski Marvin Dienst 10 Schubert Motorsport BMW M4 GT3 Ben Green Jesse Krohn 14 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo Mick Wishofer Konsta Lappalainen 15 Rutronik Racing Audi R8 LMS evo II GT3 Luca Engstler Patric Niederhauser 19 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo Franck Perera Arthur Rougier 22 Allied Racing Porsche 911 GT3 R Joel Sturm Sven Müller 27 Rutronik Racing Audi R8 LMS evo II GT3 Kim-Luis Schramm Dennis Marschall 28 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Salman Owega Christopher Haase 29 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Jusuf Owega Dries Vanthoor 33 Car Collection Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Thierry Vermeulen Mattia Drudi 48 Mann-Filter Team Landgraf Mercedes-AMG GT3 Daniel Juncadella Raffaele Marciello 54 Eastalent Racing Team Audi R8 LMS evo II GT3 Simon Reicher Norbert Siedler 63 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo Jack Aitken Albert Costa 69 Car Collection Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Markus Winkelhock Florian Spengler 71 T3-Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo Maximillian Paul Marco Mapelli 84 Mann-Filter Team Landgraf Mercedes-AMG GT3 Frank Bird Elias Seppänen 91 Team Joos Sportwagentechnik Porsche 911 GT3 R Christian engelhart Ayhancan Güven

ADAC GT Masters 2022: TV-Zeiten und Livestream

Auch in diesem Jahr überträgt RTL-Spartensender Nitro alle Rennen des ADAC GT Masters live und in voller Länge, inklusive Vor- und Nachberichterstattung. Außerdem stehen auf dem Streamingportal RTL+ (TV Now) Livestreams zur Verfügung. Auf der ADAC-Motorsport-Webseite gibt es ebenfalls Streams von den Rennen.

Ein Live-Timing steht auf der offiziellen Seite des ADAC GT Masters zur Verfügung. Kostenlose Streams der Rahmenrennserien gibt es auf sport.de.

Samstag, 23. September

12:30 - 13:00 Uhr: Countdown (Nitro/RTL+)

13:00 - 14:05 Uhr: Rennen (Nitro/RTL+/adac-motorsport.de)

14:05 - 14:15 Uhr: Highlights (Nitro/RTL+)

14:15 - 14:30 Uhr: Countdown Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro/RTL+)

14:30 - 15:15 Uhr: Rennen Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro/RTL+)

15:15 - 15:30 Uhr: Highlights Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro/RTL+)

Sonntag, 24. September

12:30 - 13:00 Uhr: Countdown (Nitro/RTL+)

13:00 - 14:05 Uhr: Rennen (Nitro/RTL+)

14:05 - 14:15 Uhr: Highlights (Nitro/RTL+)

14:15 - 14:30 Uhr: Countdown Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro/RTL+)

14:30 - 15:15 Uhr: Rennen Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro/RTL+)

15:15 - 15:30 Uhr: Highlights Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro/RTL+)

Tickets & Fan-Attraktionen ADAC GT Masters Sachsenring

Eintrittskarten für die Deutsche GT-Meisterschaft inklusive Zutritt zum Fahrerlager und allen Fan-Attraktionen (lediglich die T6 und der Gridwalk kosten fünf und 20 Euro extra) gibt es ab 10 Euro für die Tageskarte am Freitag. Tageskarten für die weiteren Tage kosten 28 Euro, das Wochenendticket 46 Euro.

Kinder unter 16 Jahre haben kostenlosen Eintritt. ADAC-Mitglieder erhalten einen Rabatt von zehn Prozent. Weitere Ermäßigungen gibt es Menschen mit Behindertenausweis.

In der Fan-Zone im Fahrerlager finden Zuschauer zahlreiche Attraktionen vor, darunter die ADAC-Mitgliederlounge, den Dekra-Fan-Tower, die E-Sport-Area, die Pitviewing Box und zahlreiche weitere Vergnügungsstätten.

Balance of Performance (BoP) ADAC GT Masters Sachsenring

Das Kuriosum bleibt auch 2022 bestehen: Der Sachsenring wird in dieselbe Streckenkategorie eingestuft wie der Red Bull Ring, obwohl die Strecken verschiedener nicht sein können. Es ist die zweite Strecke im Kalender vom "Typ C". Das bedeutet mittleres Tempo und viel Abtrieb. In Klammern daher die Vergleichswerte zu Spielberg (Sonntag).

Der BMW M4 GT3 wird erstmals in dieser Saison besser eingestuft als im vorigen Rennen, aber verglichen mit dem Referenzwochenende in der Steiermark ist die Einstufung noch immer schlechter. Der Mercedes-AMG fährt weiter mit seinem Mager-Gemisch vom Lausitzring und muss wie auch Porsche und Lamborghini gegenüber Spielberg zuladen.

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Ladedruck Bodenfreiheit v/h Lambda Audi R8 LMS GT3 Evo II 1.310 kg 2x 36 mm - 65,5/128 mm 0,91 BMW M4 GT3 1.310 kg (+5) - 2,23-2,74 bar (-0,03 i.d. Spitze) 84,5/83,5 mm 1,10 Lamborghini Huracan GT3 Evo 1.320 kg (+10) 2x 39 mm - 70/128 mm 0,89 Mercedes-AMG GT3 1.330 kg (+5) 2x 34,5 mm - 81/87 mm 0,93 (+0,01) Porsche 911 GT3 R 1.262 kg (+10) 2x 41,5 mm - 70/124 mm 0,88

Wettervorhersage, Stand: 21. September

Wie überall aktuell in Deutschland wird es sehr herbstlich mit Tiefstwerten tief im einstelligen Bereich. Die Morgensessions am Freitag werden bei fünf Grad Lufttemperatur über die Bühne gehen. Im Laufe des Wochenendes wird es nicht mehr ganz so kalt, die Tiefstwerte liegen am Samstag- und Sonntagmorgen noch bei sieben bis neun Grad Celsius.

Im Laufe aller drei Tage steigt die Temperatur auf 15 bis 17 Grad an. Es wird am Freitag und Samstag trocken bleiben, am Sonntag steigt das Niederschlagsrisiko ab Mittag deutlich an. Natürlich gilt: Je später am Wochenende, desto unsicherer momentan die Vorhersage.

Für Fans heißt es also: warm anziehen. Hin und wieder wird sich die Sonne gegen die Wolken durchsetzen, aber zur Tag-Nachtgleiche auch nicht mehr so stark sein wie in den Sommermonaten. Der Wind verhält sich größtenteils ruhig und kommt das ganze Wochenende über aus südlicher Richtung.

Daten zum Sachsenring

Das ADAC GT Masters ist seit seiner Gründung im Jahr 2007 ununterbrochen auf dem Sachsenring zu Gast. Die Strecke hat sich seitdem nicht geändert, denn seit dem Umbau im Jahr 2001 befindet sich der Kurs in unverändertem Zustand.

Typ: Permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 3,671 Kilometer

Kurven: 14

ADAC GT Masters am Sachsenring seit: 2007

Streckenrekord ADAC GT Masters: 1:17.333 (Yelmer Buurman, Mercedes-AMG GT3, 2017)

Distanzrekord: 45 Runden (beide Rennen 2019 & 1. Rennen 2020)

Eröffnung/Umbauten: 1996/2001

Adresse: Am Sachsenring, 09353 Oberlungwitz

Alle Sieger des ADAC GT Masters auf dem Sachsenring

Jahr Lauf Fahrer Fahrzeug 2007 R1 R2 Christopher Haase Jos Menten Peter Kox Albert von Thurn und Taxis Lamborghini Gallardo GT3 Lamborghini Gallardo GT3 2008 R1 R2 Christian Hohenadel Frederic Makowiecki Peter Kox Roman Russinow Aston Martin DBRS9 Lamborghini Gallardo GT3 2009 R1 R2 Henri Moser Christopher Haase Henri Moser Christopher Haase Audi R8 LMS Audi R8 LMS 2010 R1 R2 Peter Kox Albert von Thurn und Taxis Luca Ludwig Christopher Mies Lamborghini Gallardo LP560 GT3 Audi R8 LMS 2011 R1 R2 Luca Ludwig Christopher Mies Christopher Haase Andreas Simonsen Audi R8 LMS Audi R8 LMS 2012 R1 R2 Diego Alessi Daniel Keilwitz Simon Knap Jeroen den Boer Corvette Z06.R GT3 BMW Z4 GT3 2013 R1 R2 Rene Rast Christopher Mies Max Sandritter Jens Klingmann Audi R8 LMS ultra BMW Z4 GT3 2014 R1 R2 Rene Rast Kelvin van der Linde Rene Rast Kelvin van der Linde Audi R8 LMS ultra Audi R8 LMS ultra 2015 R1 R2 Dominik Baumann Jens Klingmann Kelvin van der Linde Stefan Wackerbauer BMW Z4 GT3 Audi R8 LMS ultra 2016 R1 R2 Luca Ludwig Sebastian Asch Jules Gounon Daniel Keilwitz Mercedes-AMG GT3 Corvette C7 GT3-R 2017 R1 R2 Connor de Phillippi Christopher Mies Sebastian Asch Edoardo Mortara Audi R8 LMS GT3 Mercedes-AMG GT3 2018 R1 R2 Sheldon van der Linde Kelvin van der Linde Pierre Kaffer Elia Erhart Audi R8 LMS GT3 Audi R8 LMS GT3 2019 R1 R2 Indy Dontje Maximilian Götz Patric Niederhauser Kelvin van der Linde Mercedes-AMG GT3 Audi R8 LMS GT3 Evo 2020 R1 R2 Marvin Dienst Philipp Frommenwiler Markus Pommer Jeffrey Schmidt Mercedes-AMG GT3 Corvette C7 GT3-R 2021 R1 R2 Michael Ammermüller Mathieu Jaminet Igor Walilko Jules Gounon Porsche 911 GT3 R Mercedes-AMG GT3

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.