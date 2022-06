Infos ADAC GT Masters Zandvoort 2022: Zeitplan, Livestream, TV-Zeiten

Audio-Player laden

Feuer frei für die "Beachparty" des ADAC GT Masters: An diesem Wochenende steht das dritte Event auf dem Circuit Zandvoort an der niederländischen Nordseeküste an. 'Motorsport-Total.com' hat wie gewohnt alle Infos zusammengefasst.

Zeitplan ADAC GT Masters Zandvoort 2022

Freitag, 24. Juni:

08:15 - 09:15 Uhr: 1. Freies Training ADAC GT4 Germany

09:25 - 10:25 Uhr: 1. Freies Training ADAC GT Masters

10:30 - 11:00 Uhr: Freies Training ADAC GT Masters Trophy

11:10 - 11:40 Uhr: 1. Freies Training ADAC Formel 4

11:50 - 12:30 Uhr: 1. Freies Training Porsche-Carrera-Cup Benelux

13:30 - 14:30 Uhr: 2. Freies Training ADAC GT4 Germany

14:40 - 15:40 Uhr: 2. Freies Training ADAC GT Masters

15:50 - 16:50 Uhr: Freies Training Porsche-Carrera-Cup Deutschland

17:00 - 17:30 Uhr: 2. Freies Training ADAC Formel 4

17:40 - 18:20 Uhr: 2. Freies Training Porsche-Carrera-Cup Benelux

18:35 - 18:55 Uhr: 1. Zeittraining ADAC GT4 Germany

Samstag, 25. Juni:

08:15 - 08:30 Uhr: 1. Zeittraining ADAC Formel 4

08:35 - 08:50 Uhr: 2. Zeittraining ADAC Formel 4

09:05 - 09:25 Uhr: 1. Zeittraining ADAC GT Masters

09:35 - 10:10 Uhr: Zeittraining Porsche-Carrera-Cup Deutschland

11:00 - 11:35 Uhr: Zeittraining Porsche-Carrera-Cup Benelux

11:45 - 12:05 Uhr: 2. Zeittraining ADAC GT4 Germany

13:00 - 14:00 Uhr: 1. Rennen ADAC GT Masters

14:40 - 15:10 Uhr: 1. Rennen Porsche-Carrera-Cup Deutschland

15:35 - 16:05 Uhr: 1. Rennen ADAC Formel 4

16:30 - 17:00 Uhr: 1. Rennen Porsche-Carrera-Cup Benelux

17:25 - 18:25 Uhr: 1. Rennen ADAC GT4 Germany

Sonntag, 26. Juni:

08:40 - 09:00 Uhr: 2. Zeittraining ADAC GT Masters

09:20 - 09:50 Uhr: 2. Rennen ADAC Formel 4

11:00 - 12:00 Uhr: 2. Rennen ADAC GT4 Germany

13:00 - 14:00 Uhr: 2. Rennen ADAC GT Masters

14:40 - 15:10 Uhr: 2. Rennen Porsche Carrera Cup Deutschland

15:35 - 16:05 Uhr: 2. Rennen Porsche Carrera Cup Benelux

16:30 - 17:00 Uhr: 3. Rennen ADAC Formel 4

Starterliste ADAC GT Masters Zandvoort 2022

Zum Dünenspektakel sind wieder die üblichen 22 Fahrzeuge gemeldet. Ricardo Feller kehrt planmäßig zu Land-Motorsport zurück. Bei Madpanda Motorsport gibt es den Wechsel von Jannes Fittje auf Maximilian Götz.

Ein Fragezeichen steckt derzeit hinter ID Racing. Leon Köhler wird diesmal nicht fahren können, da er am zeitgleich stattfindenden Wochenende der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS, Ex-VLN) teilnimmt. Mehrere Anrufe von 'Motorsport.com Deutschland' wurden vom Team nicht erwidert.

# Team Fahrzeug Fahrer 1 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Tim Zimmermann Christopher Mies 4 Drago Racing Team ZVO Mercedes-AMG GT3 Jules Gounon Fabian Schiller 8 Mercedes-AMG Team ZVO Mercedes-AMG GT3 Jan Marschalkowski Daniel Juncadella 10 Schubert Motorsport BMW M4 GT3 Ben Green Niklas Krütten 14 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo Mick Wishofer Konsta Lappalainen 15 Rutronik Racing Audi R8 LMS evo II GT3 Luca Engstler Patric Niederhauser 19 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo Franck Perera Arthur Rougier 20 Schubert Motorsport BMW M4 GT3 Jesse Krohn Nick Catsburg 22 Allied Racing Porsche 911 GT3 R Joel Sturm Sven Müller 27 Rutronik Racing Audi R8 LMS evo II GT3 Kim-Luis Schramm Dennis Marschall 28 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Salman Owega Christopher Haase 29 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Jusuf Owega Ricardo Feller 33 Car Collection Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Thierry Vermeulen Mattia Drudi 44 ID Racing Porsche 911 GT3 R tba tba 48 Mann-Filter Team Landgraf Mercedes-AMG GT3 Jonathan Aberdein Raffaele Marciello 54 Eastalent Racing Team Audi R8 LMS evo II GT3 Simon Reicher Norbert Siedler 63 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo Jack Aitken Albert Costa 69 Car Collection Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Markus Winkelhock Florian Spengler 71 T3-Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo Maximillian Paul Marco Mapelli 84 Mann-Filter Team Landgraf Mercedes-AMG GT3 Frank Bird Elias Seppänen 88 JP Motorsport McLaren 720S GT3 Christian Klien Dennis Lind 90 Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 Maximilian Götz Ezequiel Perez Companc 91 Team Joos Sportwagentechnik Porsche 911 GT3 R Christian engelhart Ayhancan Güven

ADAC GT Masters 2022: TV-Zeiten und Livestream

Auch in diesem Jahr überträgt RTL-Spartensender Nitro alle Rennen des ADAC GT Masters live und in voller Länge, inklusive Vor- und Nachberichterstattung. Außerdem stehen auf dem Streamingportal RTL+ Livestreams auch der Rahmenserien zur Verfügung. Diese laufen mit Streckensprecher-Kommentar. Auf der ADAC-Motorsport-Webseite gibt es ebenfalls Streams von den Rennen.

Ein Live-Timing steht auf der offiziellen Seite des ADAC GT Masters zur Verfügung. Kostenlose Streams der Rahmenrennserien gibt es auf sport.de.

Samstag, 25. Juni

12:30 - 13:00 Uhr: Countdown (Nitro)

13:00 - 14:05 Uhr: Rennen (Nitro)

14:05 - 14:15 Uhr: Highlights (Nitro)

14:15 - 14:30 Uhr: Countdown Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro)

14:30 - 15:15 Uhr: Rennen Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro)

15:15 - 15:30 Uhr: Highlights Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro)

Sonntag, 26. Juni

12:30 - 13:00 Uhr: Countdown (Nitro)

13:00 - 14:05 Uhr: Rennen (Nitro)

14:05 - 14:15 Uhr: Highlights (Nitro)

14:15 - 14:30 Uhr: Vorberichte Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro)

14:30 - 15:15 Uhr: Rennen Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro)

15:15 - 15:30 Uhr: Highlights Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro)

Balance of Performance (BoP) ADAC GT Masters Zandvoort

Die Balance of Performance muss das ADAC GT Masters nicht selbst erstellen. Anders als beispielsweise die DTM vertraut der ADAC auf die Einstufungen durch die GT3-Mutterorganisation SRO. In Zandvoort kommt die BoP für Strecken vom Typ D zur Anwendung. Typ D bedeutet niedriges Tempo und mittlerer Abtrieb.

In Klammern die Veränderungen zu Oschersleben, der letzten Strecke vom Typ D

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Ladedruck Bodenfreiheit v/h Lambda Audi R8 LMS GT3 Evo II 1.310 kg (-10) 2x 36 mm - 65,5/128 mm 0,91 BMW M4 GT3 1.310 kg (+20) - 2,00-2,76 bar 84,5/83,5 mm 1,10 Lamborghini Huracan GT3 Evo 1.310 kg (-10) 2x 39 mm - 70/128 mm 0,89 Mercedes-AMG GT3 1.320 kg (-10) 2x 34,5 mm - 81/87 mm 0,92 Porsche 911 GT3 R 1.265 kg (-25) 2x 41,5 mm - 70/124 mm 0,88

Wettervorhersage, Stand: 21. Juni

Aus der "Beachparty" könnten Wasserfestspiele werden: Vor allem für Freitag und Samstag sind momentan Regenschauer vorhergesagt. Am Sonntag könnte es trocken bleiben, doch noch ist die Vorhersage nicht sicher.

Sicher ist hingegen, dass die Kombination des Rennens mit einem Badeurlaub nur bedingt Spaß machen wird. Die Marke von 20 Grad Celsius wird, wenn überhaupt, nur kurzzeitig am frühen Nachmittag geknackt werden. Ansonsten bewegen sich die Werte in einem Fenster von 17 bis 19 Grad, am Sonntag möglicherweise noch kühler.

Der an der Küste immer präsente Wind hält sich für Zandvoort-Verhältnisse hingegen zurück. Einzelne Böen mit bis zu 40 km/h sind drin, ansonsten weht der Wind vergleichsweise gemächlich aus westlicher bis südlicher Richtung.

Daten zum Circuit Zandvoort

Die anspruchsvolle Rennstrecke in Zandvoort fand erst im Jahr 2012 und damit zur sechsten Saison des ADAC GT Masters den Weg in den Rennkalender. Zuvor wurde in den Niederlanden stets der TT-Circuit in Assen genutzt. Zandvoort etablierte sich jedoch und bietet im Hochsommer stets eine hervorragende Kulisse für die "Beachparty" der Serie.

Die Strecke wurde bekanntlich im Winter 2020/21 umgebaut. Seit der Saison 2021 besitzt die Strecke ihre charakteristischen Steilkurven.

Typ: Permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 4,259 Kilometer

Kurven: 14

ADAC GT Masters in Zandvoort seit: 2012 (mit Unterbrechungen)

Streckenrekord ADAC GT Masters: 1:33.043 Minuten (Ricardo Feller, 2021, Audi R8 LMS)

Distanzrekord: 37 Runden (2. Rennen 2021)

Eröffnung/Umbauten: 1948, 1971/72, 1979/80, 1989/90, 1998/99, 2019/20

Adresse: Postbus 132, 2040 AC Zandvoort (Niederlande)

Alle Sieger des ADAC GT Masters in Zandvoort

2012 - Rennen 1: Diego Alessi/Daniel Keilwitz (Corvette Z06.R)

2012 - Rennen 2: Simon Knap/Jeroen de Boer (BMW Z4 GT3)

2014 - Rennen 1: Kevin Estre/Jaap van Lagen (Porsche 911 GT3 R)

2014 - Rennen 2: Kevin Estre/Jaap van Lagen (Porsche 911 GT3 R)

2015 - Rennen 1: Sebastian Asch/Luca Ludwig (Mercedes SLS AMG GT3)

2015 - Rennen 2: Jens Klingmann/Dominik Baumann (BMW Z4 GT3)

2016 - Rennen 1: David Jahn/Kevin Estre (Porsche 911 GT3 R)

2016 - Rennen 2: Philip Geipel/Rahel Frey (Audi R8 LMS)

2017 - Rennen 1: Jules Gounon/Renger van der Zande (Corvette C7 GT3-R)

2017 - Rennen 2: Connor de Phillippi/Christopher Mies (Audi R8 LMS)

2018 - Rennen 1: Ezequiel Perez Companc/Marco Mapelli (Lamborghini Huracan GT3)

2018 - Rennen 2: Robert Renauer/Mathieu Jaminet (Porsche 911 GT3 R)

2019 - Rennen 1: Mirko Bortolotti/Christian Engelhart (Lamborghini Huracan GT3 EVO)

2019 - Rennen 2: Ricardo Feller/Dries Vanthoor (Audi R8 LMS)

2021 - Rennen 1: Ricardo Feller/Christopher Mies (Audi R8 LMS)

2021 - Rennen 2: Charles Weerts/Dries Vanthoor (Audi R8 LMS)

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.