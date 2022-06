Jannes Fittje heuert bei ID Racing an: Zandvoort gemeinsam mit Jaxon Evans

Audio-Player laden

ID Racing hat einen Teamkollegen für Jaxon Evans gefunden: Jannes Fittje wird zusammen mit dem Neuseelädner im niederländischen Zandvoort im ADAC GT Masters auf Punktejagd gehen. Fittje war zuvor bei Madpanda unter Vertrag, wird dort aber von DTM-Champion Maximilian Götz ersetzt.

Der Deutsche hat mit Ezequiel Perez Companc in der Saison 2022 bisher keine Bäume ausgerissen. In den ersten vier Rennen in Oschersleben und Spielberg kam das Duo nicht über Platz 19 hinaus. Der 22-Jährige hatte die Zusammenarbeit mit Madpanda bereits Mitte Juni offiziell beendet, das Team stellte sofort klar, dass es im ADAC GT Masters weitergehen wird.

Während Götz von Madpanda angeheuert wurde, bekommt Fittje bei ID Racing eine weitere Chance im ADAC GT Masters. Der Deutsche ersetzt Leon Köhler, der zuletzt in Spielberg ins Steuer gegriffen hat. ID Racing startete die Saison 2022 zusammen mit Herberth, jedoch wurde die Zusammenarbeit schon nach dem Rennen in Oschersleben beendet, weshalb Robert Renauer und Klaus Bachler nicht mehr zum Aufgebot gehören.

Trotz der kurzfristigen Fahrerrochade werden in Zandvoort 22 Autos an den Start gehen. Ben Green und Niklas Krütten führen im Schubert-BMW die Meisterschaft an. Das Duo hat beide Rennen in Österreich gewonnen. Land-Audi folgt auch Platz zwei vor Joos-Porsche und Landgraf-Mercedes sowie Frey-Lamborghini. ID Racing liegt mit 24 Punkten auf Platz elf, Madpanda bildet auf Rang 14 mit 13 Zählern das Schlusslicht in der Teamwertung.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.