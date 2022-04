Jannes Fittje zweiter Fahrer von Madpanda im ADAC GT Masters 2022

Audio-Player laden

Jannes Fittje wird 2022 im ADAC GT Masters zweiter Fahrer von Madpanda Motorsport. Das gab der Rennstall am Ostermontag bekannt. Der 22-Jährige Deutsche wird sich bei den Rennen der Deutschen GT-Meisterschaft das Cockpit des Mercedes-AMG GT3 mit dem argentinischen Teamchef Ezequiel Perez Companc teilen, der bereits als Fahrer bestätig worden war.

"Ich freue mich sehr darauf, bei Madpanda Motorsport einzusteigen. Ich denke, sie haben ein wirklich gutes und schnelles Auto. Wir haben auch ein starkes Team und die Mannschaft ist wirklich gut vorbereitet. Ich denke, wir können in Oschersleben etwas Großes erreichen", sagt Fittje.

"Das Hauptziel in dieser Saison ist es, um die Juniorenmeisterschaft zu kämpfen", fährt der 22-Jährige fort. "Ich kann es kaum erwarten, wieder auf der Strecke zu sein und an den ersten Freien Trainings teilzunehmen!"

Fittje ist im ADAC GT Masters kein Unbekannter. Nach einer Karriere im Formelsport und einer Saison im Porsche-Supercup war er 2020 in die Deutsche GT-Meisterschaft gewechselt, wo bisher ausschließlich für Porsche-Teams gefahren war.

Nach rund eineinhalb Jahren beim Team Bernhard war Fittje in der Saison 2021 nach dem dritten Rennwochenende zu Joos Sportwagentechnik gewechselt. 2022 erfolgt für den jungen Thüringer der Umstieg in den Mercedes-AMG GT3, den Fittje nicht nur im ADAC GT Masters fahren wird, sondern auch für das Team von Hubert Haupt in der GT-World-Challenge.

"Es ist eine Freude, Jannes im Team zu haben", sagt Teamchef und -kollege Perez Companc. "Er hat Erfahrung in dieser Kategorie und mit dem Mercedes. Er ist eine wirklich gute Ergänzung für das Team. Ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten und gute Ergebnisse zu erzielen. Ich kann es kaum erwarten, nächste Woche endlich nach drei Jahren wieder im GTM an den Start zu gehen!"

Die Saison 2022 des ADAC GT Masters startet an diesem Wochenende (22. bis 24. April) in Oschersleben.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.