Joos im neuen Design: Blau-Gelb und Titelambitionen

Das Team Joos Sportwagentechnik hat ein neues Design für seinen Porsche 911 GT3 R im ADAC GT Masters vorgestellt. Die Zusammenarbeit mit Partner Twin Busch wurde weiter intensiviert, was äußerlich im neuen blau-gelben Farbkleid erkennbar ist.

Mit Christian Engelhart und Ayhancan Güven verfügt Joos über eine äußerst schlagkräftige Fahrerpaarung, die als titelfähig eingeschätzt wird. Die Vorbereitung auf die Saison startet allerdings sehr spät. Denn Joos hat noch keinen Testkilometer abspulen können.

Das Chassis "Rüdiger", das bei den 24 Stunden von Dubai zum Einsatz kam, wird erst jetzt nach Europa zurückgebracht. Danach steht ein dicht gedrängtes Testprogramm auf dem Plan. Allerdings ist das Programm nicht verzögert worden, sondern war von Anfang an so geplant gewesen. Joos tritt auch in der GT Winter Series an.

"Ich finde das Design richtig stark", sagt Christian Engelhart bei 'PS On Air'. "Man sticht im Feld raus. Ich kann es kaum erwarten, es live zu sehen und fahren zu dürfen."

Bei einem Kick-off-Meeting traf er außerdem auf seinen neuen Teamkollegen aus der Türkei. "Wir kannten uns vorher schon flüchtig aus dem Fahrerlager", so der Meister von 2020. "Die Chemie ist sehr gut, eine Kombination aus Erfahrung bei mir und sehr konstanten Erfolgen bei Can. Er kommt wie ich aus den [Porsche-] Cups. Insofern wird das eine starke Kombination."

Güven, der weiterhin offizieller Porsche-Fahrer ist, ergänzt: "Mit meinem Teamkollegen und Champion im ADAC GT Masters 2020 haben wir die bestmöglichen Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein. Wir werden zusammen mit dem Team Joos Sportwagentechnik die bestmöglichen Ergebnisse für Porsche einfahren."

Joos spricht bei seiner Fahrerpaarung von einem "Jackpot". Hinzu kommt, dass zahlreiche Partnerschaften des Teams weiter ausgebaut werden, die sich in den Aufklebern auf dem Porsche widerspiegeln. Nach wechselnden Fahrern im Vorjahr, aber auch einigen Ausrufezeichen vor allem in Qualifyings, verfügt das Team jetzt über zwei absolute Topfahrer.

Die Ziele sind hoch gesteckt: "Mit Christian und Ayhancan wollen wir in unserer zweiten Saison in der Deutschen GT-Meisterschaft den nächsten Schritt gehen und um Rennsiege und die Meisterschaft kämpfen."

Mit Bildmaterial von Porsche/Siegerdesigns.