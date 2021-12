Joos-Porsche mit Knallerpaarung im ADAC GT Masters 2022

Joos Sportwagentechnik macht im ADAC GT Masters 2022 richtig ernst: Mit Ex-Champion Christian Engelhart und dem bisherigen Porsche-Junior Ayhancan Güven hat das Team von Michael Joos zwei der schnellsten Porsche-Piloten überhaupt verpflichtet.

Engelhart, 2020 zusammen mit Michael Ammermüller Meister des ADAC GT Masters, ist mit 15 Laufsiegen der zweiterfolgreichste Pilot der Deutschen GT-Meisterschaft. Außerdem hat er 2017 den Titel im Endurance Cup der damaligen Blancpain-GT-Serie (heute GTWC Europe) geholt und ist mehrfacher Vizemeister im Porsche-Carrera-Cup.

Nach SSR Performance und Team 75 Bernhard ist Joos nun sein dritter Anlaufpunkt in ebenso vielen Jahren im ADAC GT Masters. "Mit meinem Porsche-Teamkollegen Ayhancan habe ich einen superschnellen Partner und ich bin sicher, dass wir alle Faktoren zusammen haben, um gemeinsam erfolgreich zu sein", sagt der 35-Jährige und fügt hinzu: "Gehen wir es an!"

Nach drei Jahren bei Lamborghini von 2017 bis 2019 geht er nun in sein dritte Porsche-Jahr: "Auch das bedeutet mir sehr viel. Ich habe eine lange Historie mit Porsche. Außerdem habe ich [auf Porsche] den ersten Titel für die Marke im ADAC GT Masters geholt."

"Das sind natürlich Erlebnisse, die das Verhältnis besonders machen. Nun mit Joos Sportwagentechnik zu starten und das noch junge Team zu einem potentiellen Titelkandidaten mit zu entwickeln, reizt mich sehr. Gehen wir es an!"

Topmotiviert und voller Vorfreude: Christian Engelhardt & Michael Joos Foto: ADAC Motorsport

Supertalent als Rookie: Was kann Güven?

Dennoch heißt es im Fahrerlager, dass er das größte Fahrtalent in den Markenpokalen sei. Hinzu kommt eine ausgeprägte Zweikampfstärke, was im ADAC GT Masters sehr wichtig ist. Er hatte 2021 viel Pech - so schied er in Monaco im Supercup technisch bedingt in der letzten Runde aus. Den Carrera-Cup begann er gleich mit einer Nullrunde beim Saisonauftakt, als er torpediert wurde.

Dennoch wird Güven (die Betonung liegt auf dem e) im ADAC GT Masters Rookie sein, das darf bei allen Vorschusslorbeeren nicht vergessen werden. Mit Engelhart hat er einen idealen Mentor, der viel Erfahrung mitbringt.

"Ich freue mich sehr auf mein Debüt im ADAC GT Masters", so der 23-Jährige, der auch leidenschaftlicher Simracer ist. "Mit Christian Engelhart haben wir ideale Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein. Wir wollen zusammen mit dem Team Joos Sportwagentechnik die bestmöglichen Ergebnisse für Porsche einfahren."

Man darf gespannt sein, was Ayhancan Güven zu leisten im Stand ist Foto: Alexander Trienitz

Eigentlich sollten Marco Holzer und Johannes Stengel die Saison für die Mannschaft aus Balingen in der Nähe von Rottweil bestreiten. Stengel zog sich jedoch schon vor dem Saisonauftakt zurück und wurde durch David Jahn ersetzt. Für Holzer saß ab dem Lausitzring Jannes Fittje auf dem Auto.

"Wir haben in unserem Debütjahr viel gelernt und wollen darauf 2022 aufbauen", so Michael Joos. "Ich möchte mich ausdrücklich bei David Jahn, Marco Holzer und Jannes Fittje für ihre Einsätze mit uns bedanken. Sie waren wichtige Bausteine in unserer Premierensaison im ADAC GT Masters."

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.