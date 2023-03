Joos Sportwagentechnik 2023 mit neuem Porsche im ADAC GT Masters

Audio-Player laden

Das Team Joos Sportwagentechnik wird auch 2023 im ADAC GT Masters an den Start gehen und in der neuen Saison einen brandneuen Porsche 911 GT3 R einsetzen. Das gab die Mannschaft um Teamchef Michael Joos am Freitag offiziell bekannt. Die Fahrerinnen und Fahrer will Joos zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

"Nach zwei erfolgreichen Jahren im ADAC GT Masters freue ich mich sehr, dass wir auch in dieser Saison wieder in dieser Meisterschaft antreten", sagt Teamchef Joos. "Wir fühlen uns hier sehr wohl und sind sicher, dass sich die Serie auch in diesem Jahr sehr gut entwickeln wird."

Nach einem Gaststart in der Saison 2020 ging das Team aus dem bayerischen Vöhringen ab 2021 regelmäßig im ADAC GT Masters an den Start. In der vergangenen Saison feierte der Rennstall mit Christian Engelhart und Ayhancan Güven zwei Rennsiege. Beide kämpften bis zum Saisonfinale um den Fahrertitel und wurden am Ende Vizemeister hinter Raffaele Marciello.

"Unser Ziel ist es natürlich, auch in diesem Jahr um den Titel zu fahren", gibt Teamchef Joos die Marschrichtung vor. Neben dem neuen Einsatzfahrzeug hat sich über den Winter auch intern im Rennstall einiges getan. Die Teamstrukturen wurden überarbeitet und ein neues Quartier bezogen.

"Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an all unsere Partner, die uns in dieser Saison voll unterstützen", so Teamchef Joos. Wieder mit an Bord ist der Werkstattausrüster Twin Busch, in dessen markanten gelb-blauen Farben der Joos-Porsche in der vergangenen Saison foliert war.

Das ADAC GT Masters startet vom 9. bis 11. Juni auf dem Hockenheimring in die Saison 2023. Insgesamt sind zwölf Rennen bei sechs Veranstaltungen geplant.

Mit Bildmaterial von KSM Sport Marketing.