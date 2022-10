Junioren: Warum nur P6 und P7 der Tabelle Green noch abfangen können

Audio-Player laden

Kurioser Fall in der Juniorwertung des ADAC GT Masters 2022: Vor dem Finale auf dem Hockenheimring haben der Zweit-, Dritt-, Viert- und Fünftplatzierte keine Chance mehr auf den Titel, die Sechst- und Siebtplatzierten allerdings schon. Realistisch betrachtet wird jedoch Ben Green den Titel relativ schnell dingfest machen.

Hintergrund ist, dass im ADAC GT Masters sich die Anzahl der möglichen Punkte nach dem FIA-Fahrerrating des jeweiligen Fahrers sowie dessen Teamkollegen orientieren. Hier kann Tabellenführer Ben Green (215,5 Punkte) aus den Vollen schöpfen. Er fährt üblicherweise mit Niklas Krütten zusammen, der wie Green über eine Silber-Einstufung verfügt. Dadurch erhalten beide 1,5-fache Punkte.

So haben Ben Green und Niklas Krütten beispielsweise bei ihrem Doppelschlag am Red Bull Ring die vollen 25 Zähler eingefahren. Da ihr Teamkollege jeweils Silber-Rating hat, werden diese Punkte jedoch mal 1,5 genommen, sodass sie zweimal 37,5 Punkte geholt haben.

Green führt in der Tabelle allein, da Krütten am Sachsenring nicht gefahren ist. Der junge Deutsche kann daher nicht mehr Meister werden. Außer Schubert wechselt die Paarungen durch, was aber derzeit nicht geplant ist.

So bleiben als Verfolger lediglich Fahrer, die schon weit abgeschlagen sind: Kim-Luis Schramm (163 Punkte), Joel Sturm (159) und Fabian Schiller (157) müssten ihren Teamkollegen wechseln, um noch Meisterschaftschancen zu haben. Da beide einen Vollprofi einen die Seite gestellt bekommen haben, können sie mit einfacher Punktzahl Green nicht mehr abfangen.

Kurioserweise haben dahinter platzierte Fahrer jedoch noch rechnerische Chancen auf den Juniortitel, obwohl sie derzeit weniger Punkte auf dem Konto haben als Schramm, Schiller und Sturm.

Konsta Lappalainen und Mick Wishofer (je 154) können ebenso wie Jan Marschalkowski (146,5) noch theoretisch den Titel holen, da sie einen Fahrer mit Silber-Rating als Teamkollegen haben. Allerdings müssten sie bei den Junioren zweimal gewinnen und Green dürfte kaum punkten.

An der Juniorwertung nehmen alle Fahrer teil, die jünger als 25 Jahre sind. Eine Ausnahme ist Luca Engstler, der wegen seiner Erfahrung im Tourenwagen-Weltcup (WTCR) nicht mehr als Junior gilt. Auch Fahrer, die die Juniorwertung bereits gewonnen haben, scheiden für das nächste Jahr automatisch aus dieser aus.

Als weitere Wertung wird die Trophy für Fahrer mit FIA-Bronze-Rating (oder Silber und älter als 35 Jahre) ausgeschrieben. Die Geschichte ist jedoch schnell erzählt, weil Florian Spengler der einzige Fahrer in dieser Wertung im ADAC GT Masters 2022 ist.

Das ADAC GT Masters schreibt für den Gewinn der Wertungen gemeinsam mit Pirelli je 22 Reifensätze für die folgende Saison aus.

Mit Bildmaterial von Speedpictures.