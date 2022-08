Knallerpaarung: Juncadella wird Marciello an die Seite gestellt

Audio-Player laden

Kracher im ADAC GT Masters: Daniel Juncadella wechselt AMG-intern das Lager und wird als Teamkollege von Raffaele Marciello die nächsten Rennen der Deutschen GT-Meisterschaft bestreiten.

Der 31-Jährige war bislang Teamkollege von Jan Marschalkowski beim Team ZVO und wird nun vierter Teamkollege von Marciello in der laufenden Saison nach Jonathan Aberdein, Lorenzo Ferrari und Maro Engel. Juncadellas Aufgabe ist klar: Raffaele Marciello zum Meister machen.

"Ich kenne die Mann-Filter Mamba und ihr Design sehr gut. Dieses Jahr sieht das Auto noch auffälliger und auch aggressiver aus. Ich freue mich darauf, Raffaele und dem Team beim Kampf um den Titel zu unterstützen", sagt der Katalane.

Juncadella hat zusammen mit Marciello und Jules Gounon in diesem Jahr die 24 Stunden von Spa gewonnen. Am Nürburgring war er abwesend, weil er zeitgleich ein Rennen zur IMSA Sportscar Championship in den USA bestritt.

Ersatz für Juncadella als Teamkollege von Jan Marschalkowski wird mit Marvin Dienst ein alter Bekannter im ADAC GT Masters. Der 25-Jährige ging mehrere Jahre für Schütz Motorsport an den Start und feierte im Jahr 2020 einen Laufsieg.

In diesem Jahr hat Dienst kein festes Engagement, sondern fuhr bislang vereinzelte Rennen auf dem Nürburgring, in der IMSA, der 24h Series und im Prototype Cup Germany.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.